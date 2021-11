Legendarisk Porsche til salg: Derfor vil ingen købe den

En sjælden Porsche med racer-DNA er tilsyneladende svær at sælge på auktion - måske er den tidligere ejer årsagen

En sjælden klassisk Porsche med racerhistorik burde være guf for alverdens bilsamlere, når den slags biler kommer under hammeren på auktion.

Men ikke dette eksemplar, du ser på billederne her.

Selvom der er tale om en Porsche 911 Carrera 3,0 RSR fra 1974, som er ét eksemplar ud af blot 15 bygget til den første sæson af International Race of Champions, så har den nu flere gange være til salg på auktion, uden at den er blevet solgt.

Og måske skal grunden til det findes på listen over tidligere ejere.

Det skriver Bilbasen Blog.

Porschen blev nemlig i år 1979 købt af den berygtede columbianske narkohandler Pablo Escobar, som fik den ombygget til at ligne datidens Le Mans-racer Porsche 935. Herefter brugte Escobar bilen til at køre racerløb, men da Escobar måtte gå i skjul, fordi alverdens myndigheder arbejdede intenst på at fange ham, blev Porschen overtaget af columbianeren Sergio Garcia, som kørte racerløb i bilen frem til 1992.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Her har Pablo Escobar siddet, når han har kørt racerløb. Foto: RM Sotheby's

Her er bilens motor. Foto: RM Sotheby's

Den eksotiske Porsche er en af få biler fra Escobars bilsamling, som findes endnu, og derfor kunne man måske tænke, at den ville være meget eftertragtet på auktion.

Men sådan er det ikke gået.

Da RM Sotheby's havde bilen på auktion til en vurderingspris på mellem 11,5 og 13,4 millioner kroner, blev bilen ikke solgt, selvom prisen lå væsentligt lavere, end de næsten 15 millioner danske kroner, som Jerry Seinfeld fik for sit næsten identiske eksemplar af en Race of Championship-Porsche tilbage i 2016.

På en senere auktion hos et andet auktionshus nåede buddene kun omkring én million dollars, og derfor blev bilen heller ikke solgt her.

Escobars tidligere Porsche er med andre ord stadig til salg - nu hos den amerikanske forhandler Atlantis Motor Group i Florida.