Lever ikke op til regler: Bilmærker står til store milliardbøder

Det kommer til at koste verdens store bilproducenter et trecifret milliardbeløb ikke at leve op til EUs mål for CO2-udledning

13 af de største bilproducenter, som sælger biler i Europa, står til samlet at få bøder på op til 14,5 milliarder euro, svarende til 108 milliarder danske kroner, fordi bilfabrikkerne ikke kan leve op til EU's mål for CO2-udledning for 2021. Sådan lyder konklusionen i en omfattende analyse fra konsulentfirmaet PA Consulting.

I fire år er det ellers gået godt med at nedbringe CO2-udledningen for bilproducenterne, men nu viser PA Consultings analyse, at udledningen igen er steget, og navnlig fordi forbrugerne i højere grad køber de store, tunge SUV'er, som ikke er lige så brændstoføkonomiske som mindre biler.

EU-målene siger, at gennemsnitligt må en ny bil ikke udlede mere end 95g CO2 pr. km i 2021. Det vil sige, at på tværs af en bilproducents modelprogram skal den gennemsnitlige udledning pr. km. være 95 g.

Se også: Dieselforbud er en realitet i Stockholm

Kan man som bilproducent ikke overholde reglerne, vanker der bøder fra EU.

PA Consultings analyse viser, at bøderne kan blive så store, at de kan få 'væsentlig indflydelse på producenternes rentabilitet og omdømme'.

Volkswagen kan takket være mærkets store popularitet på det europæiske marked risikere bøder på op til 4,5 milliarder euro, svarende til 33,6 milliarder kroner. Det svarer til 32 procent af den tyske bilgigants indtjening i 2018.

Jaguar Land Rover kan potentielt se frem til en bøde, som udgør 400 procent af mærkets profit i 2018.

Toyota tættest på målet

Ifølge PA Consulting er japanske Toyota, som blandt andet er kendt for at producere mange hybridbiler, det bilmærke, som er tættest på at kunne leve op til EUs 2021-krav.

Således forventer PA, at Toyotas nye modeller i 2021 gennemsnitligt vil udlede 95,1 g CO2/km.

PSA-koncernen er næste på listen, mens Renault/Nissan indtager tredjepladsen.

Ud af de 13 bilmærker, som er med i analysen, er Volvo, Mazda og Jaguar Land Rover de tre bilmærker, som vil få sværest ved at leve op til EU-målene.

- Til trods for denne 'fire skridt fremad, et skridt tilbage' -situation, er den gode nyhed, at der er mange gode muligheder for bilproducenter til at reducere emissioner og minimere fremtidige bøder. Men situationens presserende karakter betyder, at de er nødt til at handle hurtigt, siger Michael Schweikl, bilekspert hos PA Consulting, i en pressemeddelelse.

- Bilproducenterne løber tør for tid til at forbedre deres effektivitet hurtigt nok til at undgå bøder, siger han.

Gigant dropper denne benzintype