Lige nu: Kæmpe razzia hos tysk bilgigant

Lige nu er politiet i Hessen og Rheinland-Pfalz ved at ransage det tyske bilmærke Opels hovedkontor.

Årsagen er ifølge det tyske magasin Bild mulig svindel med softwaren, der styrer udledningen af skadelige partikler fra flere af mærkets dieselbiler.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvor mange biler den tyske transportmyndighed, KBA, har i søgelyset, men ifølge Bild er der tale om op mod 95.000 biler. Det drejer sig angiveligt om de danske familiefavoritter Insignia og Zafira, der er bygget i 2012, 2014 og 2017. Også cabrioleten Cascada er der muligvis blevet manipuleret med.

Alle bilerne er udstyret med Euro 6D-dieselmotorer og blev udviklet, mens Opel stadig var ejet af amerikanske General Motors. Opel har bekræftet, at politiet er tilstede ved hovedkontoret.

- Opel bekræfter, at den offentlige anklager i Frankfurt har startet en undersøgelse på grund af udstødningsforurening ved fabrikkerne i Ruesselsheim og Kaiserslautern, skriver Opel i en pressemeddelse.

Fandt mistænkelig software i juli

Opel afviser i samme ombæring at kommentere på sagens detaljer. Også Opels nye ejer, den franske PSA-koncern, har afvist at kommentere på den igangværende undersøgelse.

Ifølge Süddeutsche Zeitung blev Opel tilbage i juli bedt om at forklare, hvordan forureningskontrollen i tre specifikke modeller fungerede. Bilproducenterne må gerne installere software, der er med til at beskytte motoren, men ifølge myndighedernes rapport om sagen havde man fundet en software, som ikke umiddelbart kunne tilskrives motorbeskyttelse.

Süddeutsche Zeitung skriver, at man på det tidspunkt vurderede, at 60.000 biler havde softwaren installeret. Det er dog fortsat uklart, om denne software har nogen relation til dagens ransagning.

Skandalen ruller videre

Tilbage i 2016 indrømmede den tyske bilproducent ifølge mediet CNBC at have installeret software i Zafira-modellen, der kunne lukke ned for bilens automatiske udstødningsrensning under visse omstændigheder. Opel hævdede dengang, at softwaren var helt lovlig.

Opel er blot den seneste i rækken af bilproducenter, som de tyske myndigheder har sat under lup i forbindelse med dieselskandalen, der begyndte at rulle tilbage i 2015.

Det hele begyndte med afsløringerne af den snydesoftware, som Volkswagen havde installeret i sine biler for at få dem gennem de stadigt skrappere forureningstest. Siden har samme type software vist sig at være udbredt hos de øvrige mærker under VW-koncernen, der blandt andet tæller Skoda, Seat, Audi og Porsche.

Heller ikke BMW og Mercedes-Benz har kunne set sig fri for myndighedernes søgelys, og så sent som i forsommeren kom det frem, at sidstnævnte havde manipuleret med 774.000 biler.

