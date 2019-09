Lige så vigtig som Golfen og Boblen: Nu er længe ventet VW endelig her

De har teaset for den flere gange, vist adskillige udgaver i farvestrålende kamuflage og fortalt vidt og bredt om bilens betydning for mærket.

Nu er den her, Volkswagens nye 100 procent elektriske bil, ID.3, som samtidig er den tyske bilgigants første el-bil, som er udviklet fra bunden som værende netop det.

Bilen har mandag aften fået verdenspremiere på den internationale biludstilling i Frankfurt, IAA.

Artiklen fortsætter under billedet ...

ID.3 viser Volkswagen nye design-DNA, der skal signalere, at bilen er et nul-emissions-køretøj. Foto: Volkswagen

Vigtig bil

Som nævnt har Volkswagen flere gange været ude for at fortælle om bilens betydning for mærkets udvikling.

- Med ID.3 vil vi efter Boblen og Golf tage hul på det tredje store strategiske kapitel i Volkswagen-mærkets historie, har Jürgen Stackman, direktionsmedlem i Volkswagen med ansvar for salg, marketing og eftermarked globalt, tidligere fortalt i en pressemeddelelse om modellen.

- Med ID.3 har vi skabt bilen til e-mobilitet for masserne. Først vil vi elektrificere Europa med ID.3 og sidenhen andre regioner med yderligere en række ID-elbiler, der vil blive introduceret i den nærmeste fremtid, siger han.

Der er dermed lagt op til, at Volkswagen forventer, at ID.3 bliver et bilikon på samme måde, som Golfen og Boblen har været det.

Se også: Ups! Er ny Land Rover-ikon lige blevet afsløret?

Tre udgaver

ID.3 er udefra set på størrelse med netop en Golf, men fordi batteriet er integreret i gulvet, og elmotoren i bagakslen, er der lige så meget plads inde i som i en Passat.

Ved introduktionen vil ID.3 blive tilbudt med mulighed for at vælge mellem tre størrelser af batterier.

Billigste model kommer med et 45 kWh batteri, der giver en rækkevidde på 330 km. Denne koster fra 279.990 kroner, og prisen inkluderer service- og reparationsabonnement, som gælder 5 år/100.000 km samt en 'CLEVER Unlimited'-aftale, der inkluderer en hjemmeladeboks og ladebrik til Clevers netværk af offentlige ladestandere.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Indvendigt findes et nydesignet infotainmentsystem med 10” touchskærm, der giver føreren alle de vigtigste informationer. Foto: Volkswagen

Ved siden af den kommer der en version med et 58 kWh batteri, der yder en rækkevidde på op til 420 km, og topmodellen kommer med et 77 kWh batteri og en rækkevidde på op mod 550 km.

Takket være mulighed for hurtigladning og en ladekapacitet på 100 kW, kan ID.3 tanke cirka 290 kilometer rækkevidde på kun 30 minutter.

30.000 har allerede reserveret den nye elbil på forhånd, til trods for at ingen af dem havde set bilens endelige design endnu, da de skrev sig op.

- Med ID.3 har Volkswagen sat kurs mod fremtiden, siger Klaus Bischoff, designchef for Volkswagen, i en pressemeddelelse.

Bilen kommer på markedet i Danmark i midten af 2020.

Se også: Guide: Sådan finder du en brugt elbil