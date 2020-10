Ligner noget helt andet: Dette er faktisk en spritny elbil

Kig godt på bilen på billederne her i artiklen. Tænker du, at der er tale om en klassisk britisk sportsvogn med tilnavnet MG? Så tager du fejl.

For her bedrager skinnet nemlig.

Selvom designet er fra en klassisk MGB Roadster, er der faktisk tale om en spritny elbil fra producenten RBW Electric Classic Cars, som har specialiseret sig i at bygge moderne elbiler med klassiske designs fra blandt andet Jaguar og MG.

RBW Electric Classic Cars samarbejder blandt andre med den tyske gigant Continental.

- Vores patenterede system placerer den elektriske motor bagerst i bilen og batteriet under motorhjelmen, hvilket giver perfekt vægtfordeling. Ikke alene medfører dette føreren en meget bedre fornemmelse af bilen, så bevarer det også sportsvognsfølelsen, siger Peter Swain, som er daglig leder hos RBW Electric Classic Cars.

- Hvad der er endnu mere spændende for os er, at RBW-systemet og arkitekturen kan installeres med andre karrosserier fra f.eks. Austin Healey, Jaguar E-Type, Mini og mange flere. Hver bil kan tilpasses den enkelte kundes ønsker og krav, siger han og løfter dermed sløret for, at vi formenltlig vil kunne se andre klassiske bildesigns smækket oven på en elbil-struktur.

Det klassiske design fra en MGB Roadster kan nu fås installeret på en moderne elbil. Foto: RBW Electric Classic Cars

I kabinen er der blevet plads til flere moderne elementer som f.eks. touchskærm. Foto: RBW Electric Classic Cars

Få eksemplarer

Den elektriske drivlinje i modellen er en egen-udviklet sag, som RBW Electric Classic Cars står bag, og selve bilen er håndbygget fra ende til anden. Med den mindste batteripakke er rækkevidden på en opladning 260 kilometer, og med den store batteripakke lander den på 322 kilometer.

Bilen koster 90.000 pund, svarende til cirka 740.000 kroner, i England, og den er indtil videre planlagt til at skulle bygges i 30 eksemplarer.

RBW Electric Classic Cars er ikke det eneste firma, som har genoplivet klassiske former i en moderne elektrisk indpakning.

