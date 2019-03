Ligner sin fætter: Seat vil bygge lille hidsig elbil

Up og Mii, Polo og Ibiza og nu også ID og el-Born.

Spanske Seat har netop offentliggjort de første billeder af en konceptbil, der skal udvikle sig til mærkets første rigtige elbil, og med den ser Seat ud til at fortsætte sit mangeårige parløb med Volkswagen om tæt beslægtede bilmodeller.

Bilen følger ifølge mediet Autocar i fodsporene på Volkswagens kommende elbil, ID, med samme karakteristiske form og MEB-platform.

Seat skriver i en pressemeddelelse, at bilen er designet i Barcelona, men vil blive bygget i Tyskland. Her fremgår det også, at den færdige bil vil blive introduceret efter VW ID på et tidspunkt i løbet af 2020.

420 km rækkevidde

Elmotoren i Seat el-Born vil ifølge producenten levere 204 hestekræfter og gøre elbilen i stand til at accelerere fra 0 til 100 km/t. på friske 7,5 sekunder.

Batteriet er på 62 kWh og giver ifølge Seat en rækkevidde på 420 kilometer efter den nye WLTP-norm. Dermed lægger bilen sig lige under konkurrenterne fra Hyundai og Kia, Kona og Niro, der med batterier på 64 kWh klarer henholdsvis 449 og 455 kilometer.

Foto: Seat

Foto: Seat

Trods det varme vejr i bilens hjemland har bilbyggerne hos Seat besluttet at udstyre el-Born med en varmepumpe, der kan drive klimaanlægget i stedet for elmotoren.

En funktion, der ifølge producenten kan spare op til 60 procent strøm i lande som Danmark, hvor det ofte er koldt.

Prisen mangler

Skulle man alligevel køre tør, lover Seat, at bilens batteri vil kunne lades til 80 procent kapacitet på 37 minutter - hvis den vel at mærke sluttes til en lynlader på 100 kW.

Denne type ladestandere er der stadig kun et begrænset udvalg af i Danmark, omend antallet er stærkt stigende.

Seat har endnu ikke meldt noget ud om de fremtidige priser på el-Born, men skal den konkurrere på prisen med Hyundai Kona og Kia Niro, skal den ende et sted mellem 310.000 og 335.000 kroner, som de to eldrevne modeller begynder ved.

Bilen vil blive fremvist første gang på den kommende motorudstilling i Genève.

