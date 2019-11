Lillebæltsbro lukkes for trafik i weekenden: - Vi beklager

Et længerevarende renoveringsarbejde af Den Gamle Lillebæltsbro er ved at nå sin afslutning. Faktisk er selve renoveringen overstået, og broen er som udgangspunkt åbnet for trafik.

I den kommende weekend skal de sidste rester efter renoveringsarbejdet dog fjernes, hvorfor Den Gamle Lillebæltsbro mellem lørdag morgen og mandag morgen flere gange vil være helt lukket for trafik.

Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Se også: Derfor har danske myndigheder investeret i en rød container

Årsagen er, at Vejdirektoratet mangler at få afmonteret og fjernet den midlertidige skærm mellem vej og bane, der blev opsat for at beskytte vejarbejderne mod broens togbane og de kørende tog.

- Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som spærringen vil betyde for trafikanterne, skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Her er den spærret

Helt konkret vil broen være spærret på følgende tidspunkter:

- Lørdag 16. november vil broen være spærret fra kl. 7 til 22 for trafikanter i vestgående retning.

- Natten mellem lørdag og søndag 16. og 17. november vil broen være totalspærret fra kl. 22 til kl. 7.

- Søndag 17. november vil broen være spærret fra kl. 7 til 22 for trafikanter i vestgående retning.

- Natten mellem søndag og mandag 17. og 18. november vil broen vil være totalspærret fra kl. 22 til kl. 5.

Spærringen af broen sker fra krydset Snoghøj Landevej/Kolding Landevej til Brovejen/Galsklintvej.

Der gælder andre regler for landbrugskøretøjer og knallert 45. Dem kan du finde på Vejdirektoratets hjemmeside.

Se også: Dette skal du holde ekstra godt øje med på din bil