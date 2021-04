Livet på landevejen bliver lettere

Fra sommeren 2021 ser det ud til at blive lettere at udleve drømmen om at køre verden tynd i en autocamper

Har du nogensinde drømt om at sælge boligen for i stedet at købe en autocamper og leve i den, mens du oplever verden?

Så har det faktisk ikke været så ligetil, for som reglerne er i dag, må man ikke køre i sin autocamper uden samtidig at have en fast bopæl. Det ændrer skatteministeren dog på nu ved at indføre mulighed for fravigelse af bopælskravet for dem, der f.eks. vil sælge huset og nyde livet på landevejene i stedet.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Regelændringen sker efter en sag, hvor ejerne af en autocamper fik klippet pladerne, fordi de havde registreret ’ukendt adresse’ hos kommunen.

- De, der har en drøm om at sælge huset og køre de danske og europæiske landeveje tynde, skal selvfølgelig have mulighed for det. Vi må ikke drukne i bureaukratiske regler, men derimod sørge for at give danskerne mulighed for at leve det liv, de vil. Særligt når det som her ikke koster fællesskabet en eneste krone. Derfor ændrer vi nu reglerne, siger skatteminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

En vurderingssag

Målet med ændringen er, at det skal være muligt at købe en autocamper og køre eksempelvis Europa tyndt i et par år, uden at man skal have en fast adresse.

Det bliver Motorstyrelsen, som skal stå for den konkrete vurdering af, om man kan dispenseres fra bopælskravet. Det kræver dog, at der oplyses en adresse, hvor man kan kontaktes - f.ek.s hos en ven, et familiemedlem eller kommunen.

Ændringen kommer i høring inden længe, hvorefter de nye regler forventes at træde i kraft 1. juli 2021, oplyser Skatteministeriet.

