Livsfarlig fejl: Honda tilbagekalder 36.000 biler i Danmark

En alvorlig fejl i bilernes airbag-system får nu den japanske bilproducent til at tilbagekalde biler over hele verden

For højt tryk i en airbagpatron får nu Honda til at tilbagekalde 36.000 biler i Danmark.

Fejlen har angiveligt resulteret i, at 200 mennesker er kommet til skade på verdensplan, mens et uspecificeret antal er blevet dræbt af metalstykker, der er blevet slynget ud i kabinen, når airbaggen har pustet sig op.

Det bekræfter Kim Steen-Hansen, der er servicespecialist hos Honda Danmark, overfor TV2.

- Vi bliver nødt til at fortælle folk, at det er alvorligt. Der har været tilskadekomster i Asien og USA, siger han til mediet.

Ifølge TV2 blev de danske ejere allerede gjort opmærksomme på fejlen i sidste uge. Her fik de et brev fra SKAT, der med rød skrift og versaler understregede sagens alvor:

'HANDLING PÅKRÆVET - VIGTIG SIKKERHEDSTILBAGEKALDELSE', stod der ifølge TV2.

Honda: Tjek dit stelnummer

På importørens hjemmeside uddyber Honda problemet. Faren opstår angiveligt i det øjeblik, hvor airbaggen udløses. Her kan der ifølge Honda dannes så stort et tryk, at den såkaldte udløsningsenhed bliver sprængt i stykker. Og det er mødet med metalstykkerne herfra, der kan få fatale konsekvenser for bilens passagerer.

- Det kan resultere i alvorlig personskade eller i værste fald dødsfald, skriver importøren.

Kim Steen-Hansen fortæller til TV2, at udskiftningen af airbaggene allerede er i gang. Kører man rundt i en bil med den pågældende airbagfejl, kan man ifølge Hondas servicespecialist godt fortsætte - så længe man sørger for ikke at køre galt.

- Bilejerne kan godt føle sig trygge i at køre i Hondaen, indtil airbaggen er udskiftet, siger han til TV2.

Selv om Honda allerede har sendt breve ud til de berørte ejere, opfordrer importøren stadig alle Honda-ejere til at tjekke, om de kører rundt med fejlen. Det kan man gøre på denne side på honda.dk.

Er man den uheldige ejer af en af de fejlbehæftede airbagsystemer, skal man kontakte sin forhandler. Honda understreger på sin hjemmeside, at udskiftningen af airbaggen er gratis.