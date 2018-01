Livsstilsekspert om 'hadeobjekt': - En rigtig mand kan godt bære den

'Familiecontainer'.

Et ord, som mange lynhurtigt vil tænke på, når snakken falder på en Citroën Berlingo.

MPV'en, der kom frem i midten af 1990'erne, prioriterede funktionalitet og praktiske dyder over design og køredynamik, og derfor blev den symbol på den ultimative familiebil til kastrerede mænd. Sådan lød det i hvert fald fra de kritiske røster.

Men faktisk er Citroën Berlingo en fed bil.

I hvert fald, hvis man spørger Flemming Møldrup, som mange måske kender som livsstilsekspert i DR1-programmet 'Kender du typen?'.

Er denne bil modsat manges opfattelse i virkeligheden fed? Det mener livsstilsekspert Flemming Møldrup. Foto: /ritzau/Valdemar Jørgensen

I mandagens udgave fortalte han programmets vært Mads Steffensen, at han 'pissegerne vil have en fed Berlingo'.

Vi har taget fat i Flemming Møldrup for at få ham til at uddybe.

- Det virker som en drømme-praktisk bil, fordi den har så mange funktioner. Fra et praktisk synspunkt er den genial, siger Flemming Møldrup til Ekstra Bladet.

Spoler man tiden tilbage til sommeren 2017, købte livsstilseksperten faktisk selv en Citroën Berlingo.

En hobby som surfer og stand up paddle-surfer kalder på behovet for en rummelig bil, hvor der er plads til det hele, når man nogle gange skal køre langt for at finde de rigtige bølger.

Det var dog en af de tidlige modeller, som Møldrup havde købt, og han fandt ud af, at den reelt ikke var stor nok til det behov, som han havde.

- Men jeg nåede faktisk ud for at hente et stort kaninbur til min datters kaniner i Berlingoen. I min anden bil ville jeg skulle bakse med at lægge sæderne ned for overhovedet at kunne få plads til buret, men i Berlingoen satte jeg bare buret direkte ind i bagagerummet. Og der var stadig plads til tre flyttekasser, uden at det ville tage udsynet i bakspejlet, siger Flemming Møldrup til Ekstra Bladet.

Den kastrerede mand

Flemming Møldrup fortæller, at han, efter 'Kender du typen?'-afsnittet blev sendt mandag d. 8. januar, har fået flere henvendelser fra seere, som bakker ham op i budskabet, og at de også synes, det er en praktisk bil.

- Problemet med Berlingo er, at den nok er blevet lidt trængt af mange andre konkurrenter på MPV-markedet. Den er ikke sexet at se på. Det synes nok ikke engang de mest hardcore Berlingo-fans. Som Berlingo-fan tænder man på praktikken, siger han.

- Da modellen først kom frem, grinede man ad de mænd, der kørte én. Berlingo-mændene var lidt halv-kastrerede. Når sådan et ry først har sat sig, så er der ingen mænd, der hopper fra en Ford Mondeo til en Berlingo, siger han.

Det er dog en helt misforstået opfattelse, mener livsstilseksperten.

- Jeg siger gerne, at en rigtig mand kan godt bære en Berlingo, lyder det fra Flemming Møldrup.

Selv har han ikke en Berlingo lige nu.

Men han har dog en Citroën. En Cactus.

Måske kan der blive plads til en Berlingo i folden.

Han har blandt andet set spændende løsninger fra firmaer i England, som har specialiseret sig i at levere et kit, der hurtigt kan transformere en Berlingo om til en camper, så man kan bruge bilen som en mini-autocamper. Det ville være ideelt til surfer-ture.

- Jeg kunne skidegodt tænke mig en Berlingo. Den er bare lidt halvstor at komme rundt med inde i byen, men jeg overvejer det. Man behøver ikke investere i en stor varevogn for at kunne udleve surfer-drømmen. Jeg har en nonstop-søgning på Bilbasen og Den Blå Avis, hvor jeg blandt andet får en besked, når der kommer en ny Berlingo til salg, fortæller han.

