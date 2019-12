Lorte-situation: Sådan kan man også slukke en bilbrand

En BMW-ejer tog særdeles overraskende metode i brug for at få slukket en brand i bilen

'Sikke noget lort' kan en BMW-ejer med rette have tænkt, efter at vedkommende opdagede, at der var flammer i hans SUV. Ejeren havde åbenbart ikke en brandslukker med, hvorfor han valgte en noget alternativ løsning for at få slukket flammerne fra bilens motor.

Han fik nemlig hjælp af en slamsuger, som befandt sig lige i nærheden, og som derfor tømte indholdet fra tanken ud over bilens motor.

Det skriver Motor1.com og rt.com.

Hund sætter bil i bakgear: Bliver stoppet efter en time

Episoden fandt ifølge rt.com sted i den russiske by Samara, og hvordan det ser ud, når man bruger indholdet af en slamsuger til at slukke en brand i BMW X6, kan du se i videoen over artiklen.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt BMW'en tog mest skade af branden eller indholdet fra slamsugeren, og om det i det hele taget var muligt at redde bilen oven på den skide ærgerlige situation.

Her går det helt galt: Ny Tesla smadret under præsentation

I Danmark er det ikke lovpligtigt at medbringe en brandslukker i sin bil, men er uheldet ude, er det selvfølgelig klogt at have én ombord.

I visse europæiske lande er det et lovkrav at have en brandslukker i bilen, mens det i andre blot anbefales.