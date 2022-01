Lover rækkevidde på over 1200 km

Du har over 30 km til den nærmeste lader. Displayet i den elbil, du kører i, fortæller dig, at den kan klare 24 km, inden batteriet skal lades op igen.

Selvom du med forsigtig kørsel formentligt godt kan nå hen til laderen uden at måtte tilkalde vejhjælp, har rækkeviddeangsten sat ind.

Begrebet er velkendt inden for elbilernes verden, men en ny batteritype fra firmaet Our Next Energy (One) kan måske ændre på, hvor ofte du skal forholde dig til elbilens tilbageværende rækkevidde.

Det skriver Reuters.

One, som er en amerikansk startup-virksomhed med to år på bagen, har testet en prototypeudgave af firmaets nye batteri i en Tesla Model S.

Her lykkedes det at køre 752 miles, svarende til 1210 km, på en enkelt opladning. Testen blev foretaget på offentlig vej på tværs af Michigan i slutningen af december med en gennemsnitsfart på 55 miles i timen, svarende til 88 km/t.

Samtidig oplyser One, at batteripakken ikke fylder mere end den løsning, som er standard i en Tesla Model S.

- Vi vil fjerne både nikkel og kobolt, men vi vil ikke opgive energitætheden. Vi sigter mod at genopfinde kemien i batterier såvel som cellearkitekturen, lyder det fra Mujeeb Ijaz, som er stifter og adm. direktør i One, ifølge Reuters.

- Hvis du har så meget energi ombord, er du klar til alt, hvad kunden beder om - en tur fra Detroit til Chicago eller at trække en trailer, lyder det videre.

One forventer, at de kan sætte en produktionsklar udgave af den nye batteritype i produktion allerede ved udgangen af 2023. I hvor høj grad One formår at leve op til de store løfter, vil tiden vise.