Lufthavn vil lade lille robot parkere din bil

Vi har alle set filmscenerne, hvor en rigmand hopper ud af sin dyre sportsvogn og nonchalant kaster bilnøglen til en velklædt tjener, der for lidt drikkepenge tager sig af parkeringen.

Nu nærmer vi os en tid, hvor den luksus ikke længere er forbeholdt de rigeste af os. I hvert fald sådan da.

Rejser man fra Saint-Exupéry-lufthavnen i den franske by Lyon, kan man nu få en robottjener til at tage sig af bilen, mens man selv bevæger sig mod gaten. Det mest overraskende er dog, at tjenesten er en af de billigste måder at parkere på i lufthavnen og koster cirka 400 kroner for en uge.

Det skriver teknologimediet The Verge.

50 procent flere biler

Robotfirmaet Stanley Robotics står for konceptet, der på mange måder fungerer lidt ligesom ovennævnte filmscene - om end med en anelse mindre schwung.

Man kører blot sin bil hen til en af firmaets garager og betaler for parkeringen ved en automat udenfor. Garagen scanner selv bilen for type og model, hvorefter en lille selvkørende gaffeltruck ruller frem, løfter bilen og kører den til parkering.

Ifølge folkene hos Stanley Robotics er de små robotter langt mere effektive til at udnytte parkeringspladsen og skulle kunne pakke 50 procent flere biler ind på samme mængde plads, i forhold til når mennesker selv skal parkere.

Det skyldes, at robotterne også tager højde for, hvornår kunderne kommer tilbage fra rejsen. Dermed kan de parkere bilerne i tre eller fire lag og stadig hurtigt få den rigtige bil ud.

Udvider til andre lufthavne

Det franske robotfirma har testet systemet i Lyon-lufthavnen gennem de seneste par år, og først fra denne uge er tjenesten en permanent tjeneste, der kører på fuld tid.

Indtil videre bestyrer robotterne 500 parkeringspladser i Lyon, men ifølge The Verge er Stanley Robotics’ ambition at få ansvar for 6000 p-pladser.

Firmaet har også testet systemet i Düsseldorf og Paris og vil snart også begynde tests i Londons Gatwick-lufthavn.

