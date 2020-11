Lugtede af alkohol: Bilist kørte rundt med kun tre hjul

Torsdag aften fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en borger, der i landsbyen Voldby havde set noget meget usædvanligt.

Vedkommende havde nemlig spottet en bil komme kørende på kun tre hjul.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Der findes visse biler, der fra fabrikken er designet med kun hjul, men sådan én var der altså ikke tale om i dette tilfælde.

Bilen havde således tabt det fjerde hjul, men det forhindrede ikke føreren i at fortsætte sin kørsel. Bilisten standsede bilen i vejkanten mellem Voldby og Sabro, steg ud af bilen og begyndte at gå fra stedet. Anmelderen kørte også ind til siden og ventede på stedet, indtil politiets hundepatrulje ankom.

Politihundene blev sendt af sted, og de snusede sig frem til manden, der blev fundet gående cirka to kilomenter længere henne ad Viborgvej.

- Den 25-årige mand havde svært ved at holde balancen og lugtede også af alkohol. Han blev fundet i besiddelse af nøglen til den efterladte bil, og han erkendte da også, at det var ham, der havde kørt i bilen, skriver politikredsen i døgnrapporten.

Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Friske skader

Politiet kiggede nærmere på mandens bil, der altså manglede et hjul, og betjentene kunne konstatere, at bilen havde 'friske skader', der kunne indikere, at den havde været indblandet i et færdselsuheld.

Efter en kort snak med vagtcentralen blev det konstateret, at bilen højst sandsynligt var identisk med den bil, der var flygtet efter et færdselsuheld i Aarhus tidligere på aftenen.

Politiet skal nu have afklaret, om det reelt også var den 25-årige mand, der flygtede fra færdselsuheldet. I så fald vil han blive sigtet for ikke at overholde sine forpligtelser i forbindelse med et færdselsuheld.

