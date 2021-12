Lukker for bestilling: 200.000 har bestilt denne elbil

Hvis Ford var i tvivl om, hvorvidt det var en god idé at lancere den ærkeamerikanske pickup F-150 som en elbil, så må den tvivl nu være forstummet.

Der er nemlig rigtig mange forbrugere, der sagtens kan se idéen med en elektrisk udgave af pickuppen, der i mange år har været den mest solgte af sin slags på verdensplan.

F-150 Lightning er det fulde navn på den kommende elektriske variant af pickuppen, og Ford har nu været tvunget til at stoppe med at tage imod reservationer på elbilen, fordi så mange har bestilt én.

Det skriver Reuters.

Antallet af reservationer har således rundet 200.000.

- Vi har været nødt til at stoppe med at tage imod reservationer, fordi vi har så mange, fortæller Jim Farley, som er adm. direktør i Ford, til CNBC ifølge Reuters.

Han fortæller, at Ford oprindeligt havde planlagt med produktionskapacitet til, at der årligt kunne bygges 70.000 til 80.000 eksemplarer af F-150 Lightning. Men nu sigter bilproducenten efter at kunne fordoble det antal hen over de næste par år.

Den nye elektriske udgave af F-150'eren bliver en særdeles kraftfuld størrelse med en elmotor, som yder 563 hk og 1050 Nm.

Man kan i modellen vælge mellem to batteripakker, og med standardbatteriet kan elbil-pickuppen klare op til 370 km på en opladning. Den store pakke tilbyder en rækkevidde på cirka 480 kilometer. Modellen kan lades med op til 150 kW, og det er nok til, at man kan lade fra 15 til 80 procent strøm på 41 minutter.

De første kunder forventes at få deres eksemplarer af elbilen i 2022.