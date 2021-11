Lukker Storebæltsbroen af

Skal du krydse Storebæltsbroen denne weekend, skal du være opmærksom på, at broen kortvarigt vil blive lukket.

Der skal nemlig testes bomme og tavler til trafikstyring i forbindelse med de nye mobile overledninger på broen, og det vil medføre kortvarige lukninger af forbindelsen natten til søndag.

Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Broen vil blive spærret i kortere tidsperioder mellem kl. 02 og 04.30 natten til søndag 14. november. Spærringerne vil lukke for al trafik i to korte perioder på op til 25 minutter i hver retning og ske lokalt omkring selve arbejdsstedet på broen. Her vil hastigheden været nedsat.

Forbedret sikkerhed

De nye mobile autoværn er faktisk allerede taget i brug, og nu skal der så afprøves de trafiktavler og de bomme, der skal styre trafikken, når autoværnene er i brug. Derfor er det nødvendigt for Sund & Bælt at afprøve hele systemet i en test i fuld skala, som afholdes om natten, hvor der er mindst trafik.

Målet med de nye autoværn er, at det bliver hurtigere og lettere at flytte trafikken over i den modsatte vejbane, hvis der opstår uheld eller ved eksempelvis vejarbejde.

Med de mobile autoværn kan det gøres på cirka 30 minutter, hvor det, inden autoværnene var klar til brug, ville have taget fire timer. De nye autoværn vil også blive brugt ved større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

De mobile autoværn er desuden en del af en omfattende sikkerhedspakke, som skal øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen.