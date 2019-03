Luksus-elbil er årets bil i Europa

Elbilen Jaguar I-Pace løber med titlen som årets bil i Europa 2019.

Det er mandag blevet offentliggjort på den internationale bilmesse i Genève i Schweiz.

Det var et historisk tæt opløb, da der var stemmelighed mellem Jaguar I-Pace og sportsvognen Alpine A110 ved første optælling.

Elbilen, der er en høj og luksuriøs SUV-model, blev i sin tid præsenteret som et alternativ til Teslas Model X, og Jaguar offentliggjorde endda en video, hvor den tager kampen op mod rivalen på en testbane.

Siden overhalede den også en række tyske konkurrenter på hjemmebane, da den modtog titlen som Årets Bil i Tyskland. Efter at have testkørt bilen i Sverige skrev motorjournalist Jens Overgaard:

- Den er gadget-lækker, har pænt med rækkevidde og plads, og så er den præcis og sjov at køre i - især med luftaffjedring og bilen sat op i køreindstillingen Dynamic, skriver han.

De syv biler i finalen var: Alpine A110, Citroën C5 Aircross, Ford Focus, elbilen Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-klasse og Peugeot 508. Se mere til dem herunder:

Årets Bil i Danmark

Ford Focus har allerede et bælte om livet i form af titlen som Årets Bil i Danmark. Da bilmodellen modtog hæderen tilbage i januar, var det med begrundelsen, at den byder på gode køreegenskaber og høj komfort i klassen for familiebiler.

I sin anmeldelse af bilen skrev motorjournalist Jens Overgaard blandt andet:

- Ford Focus minder dig om, at det stadig kan være en fornøjelse at køre bil, og at det ikke kun handler om transport fra A til B. Den nye model er på mange måder en helstøbt pakke, der byder på gode, praktiske løsninger i hverdagen og mulighed for avanceret sikkerhedsudstyr, skriver han.

Bilen, du kan snakke med

Mercedes-Benz vakte opsigt, da de introducerede den nye generation af prestigemærkets mindste model, A-Klassen. Det skyldtes ikke mindst, at de har proppet den med teknologi, der normalt hører hjemme i langt mere luksuriøse og dyrere modeller - heriblandt et infotainmentsystem med kunstig intelligens.

Motorjournalist Jens Høy bed også mærke i teknologien i sin test af bilen sidste år:

- Alle danske modeller har et såkaldt MBUX-infotainmentsystem. Det bruger kunstig intelligens til at lære dine præferencer at kende og har desuden intelligent stemmebetjening med naturlig stemmegenkendelse. Systemet var grundlæggende nemt at tale engelsk til, skriver han.

Kia tager kampen op

Den nye Kia Ceed er måske ikke nyudviklet helt fra bunden, som det er tilfældet med konkurrenten Ford Focus, men den koreanske familiebil har alligevel gjort sig bemærket for sin luksuriøse kabine og komfort.

Faktisk er bilen så god, at den også kandiderede til titlen som Årets Bil i Danmark. I sin test af bilen fremhævede motorjournalist Jens Høy blandt andet:

- Kia Ceed er en helstøbt allroundbil til dem, der vil have en komfortabel og veludstyret bil med syv års garanti. Den kører ikke specielt dynamisk, men er godt bygget og holder normalt meget høje brugtpriser, skriver han.

Fransk designer

Franskmanden Peugeot 508 var også i spil til titlen som Årets Bil i Danmark. Herhjemme skal den især konkurrere om firmabilisternes gunst, og det gør den blandt andet med vovet designsprog og masser af udstyr.

Motorjournalist Jens Overgaard testede bilen i forbindelse med kåringen af Årets Bil i Danmark og skrev herefter:

- Den nye Peugeot 508 opleves nærmest som en elegant håndsyet herresko. Den er det franske mærkes bud på en firmabil og kommer som enten femdørs hatchback eller stationcar, skriver han på eb.dk.

Det flyvende tæppe

Citroën satser igen på kanon-komfortabel affjedring, og det kommer blandt andet til udtryk i den store C5 Aircross-model. Bilen er en høj SUV, der især henvender sig til familier.

Ekstra Bladet har endnu til gode at testkøre bilen, men hos FDM fremhæver bilteknisk redaktør, Søren W. Rasmussen, at bilen 'både 'er en moderne SUV og en praktisk familiebil med plads til autostole, barnevogn og alt det, der følger med'.

Ifølge bilistorganisationen er bilen netop kommet til Danmark.

Årets wildcard

Blandt europæiske bilproducenter er der gået sport i at starte små undermærker. Det gælder også hos Renault, der har vækket det gamle Alpine-mærke til live med modellen A110.

Det er en nyfortolkning af mærkets klassiske bil af samme navn, og der er derfor tale om en lille agil sportsvogn. Renault har foreløbigt ingen planer om at sælge bilen i Danmark, men i resten af Europa er man så begejstret for bilen, at den er nået med i den prestigefyldte finale.

Britiske Topgear har testet bilen med stor begejstring til følge:

- Vil den blive en succes? Det håber jeg oprigtigt talt, men i endnu højere grad håber jeg, at den vil være indflydelsesrig og vise andre mærker, at intet er forandret, og at vægtbesparelse stadig er vigtigt og kan opnås, skriver mediet i sin konklusion.

