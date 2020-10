Luksusbiler larmer for meget: Nu bliver de afsløret af kameraer

I de mest eksklusive bydele i London har beboere og myndigheder fået nok af biler med store motorer, der larmer midt i byen.

Derfor har myndighederne installeret en række kameraer, som kan monitorere lydniveauet fra accelererende biler, som passerer kameraerne.

Royal Borough of Kensington og Chelsea har opsat kameraerne for at fået skovlen under de bilister, som bruger Knigtsbridge som deres egen 'racerbane.'

Det skriver BBC.

Kameraerne 'trigges', når de opfanger en lyd højere end 74 decibel og optager derefter video af den larmende bil.

Første gang, at man bliver snuppet, får man en advarsel, og anden gang får man en bøde.

Kameraerne blev taget i brug for nyligt, og på de første 11 dage, siden de blev tændt, blev de aktiveret mere end 130 gange, viser tal fra Local Democracy Reporting Service ifølge BBC.

Det mest larmende transportmiddel registreret af kameraerne var faktisk ikke en bil, men en helikopter, som blev registreret for 104 decibel. En Range Rover på Sloane Street ramte 100 decibel.

Ifølge Audika vil en samtale mellem venner være omkring 60 decibel, og man vil cirka ramme omkring decibel, når man slår græs med en motordrevet plæneklipper.

'Dette lydniveau er relativt højt og kan give skade over tid,' lyder det.

'Mange eksperter er enige om, at hvis man gentagende gange bliver udsat for støj over 85 decibel, øges risikoen for høreskader. Mange sikkerhedsforskrifter på arbejdspladser kræver derfor, at medarbejdere bærer hovedtelefoner, hvis de arbejder i et miljø, der overstiger 85 decibel,' skriver Audika.

Magnet for Ferrarier og Lamborginier

Teknologien blev introduceret, efter at Royal Borough of Kensington og Chelsea modtog adskillige klager over, at nogle af gaderne var ved at blive en 'magnet for Lamborghinier og Ferrarier'.

- Beboere har fået nok af chauffører, der bruger vores gader som en racerbane. Superbiler ser godt ud, og de fleste chauffører er hensynsfulde, men når de ikke er det, er det forstyrrende og irriterende for folk, der bor og arbejder i området, siger Johnny Thalassites, Kensingtons ledende medlem for transport, til BBC.

Ifølge lokale myndigheder kan lydniveauet på nogle sommernætter nå op på 126 decibel. Bilister, der tages i at larme og forstyrre beboerne, risikerer bøder på mellem 100 og 2500 pund (800-20.000 kr., red), mens gengangere muligvis kan få beslaglagt deres bil.

