Luksusklassen sætter strøm på: Tysk direktørvogn runder grøn milepæl

BMW-koncernen har for alvor fået fart under salget af sine el- og hybridbiler, som i april gik frem med 52 procent sammenlignet med samme måned året før.

Dermed kører mere end en kvart million el- og hybridbiler nu rundt i verden med et BMW- eller Mini-logo på fronten. Og alt tyder på, at den udvikling kun vil fortsætte med at tage til i fart, skriver BMW i en pressemeddelelse.

- Vi er godt på vej til at opfylde vores mål om at sælge mere end 140.000 elektrificerede køretøjer i år, udtaler bestyrelsesmedlem Pieter Nota.

BMW satser anderledes

Den kvarte million kan lyde af meget, men BMW kan på ingen måde måle sig med bilproducenter som eksempelvis Toyota, der i slutningen af januar rullede hybridbil nummer 10 million ud fra fabrikken.

Det kan blandt andet skyldes, at BMW er et premiummærke og har valgt at satse lidt anderledes end mange af sine konkurrenter. BMW har nemlig endnu ikke nogen såkaldt milde hybridbiler i sit modelprogram - det vil sige biler, der har fået spændt en lille elektrisk hjælpemotor på den klassiske forbrændingsmotor.

I stedet har man valgt at satse på pluginhybridbiler, der også har både el- og forbrændingsmotor, men til forskel fra den milde udgave skal lades op i stikkontakten og kan køre lidt længere på ren strøm. En løsning, der til gengæld også ofte er lidt dyrere.

USA og Asien driver væksten

BMW-koncernen har i øjeblikket kun én fuldt elektrisk bil, i3, på programmet, men tilbyder pluginhybridteknologien i et stigende antal af sine almindelige modeller - lige fra sportsvognen i8 til familiebilen Mini Countryman. Og satsningen ser nu ud til at bære frugt.

Koncernens salg af el- og hybridbiler er alene i de første fire måneder af 2018 øget med mere end 40 procent sammenlignet med samme periode året før.

Vokseværket er især drevet af USA og Kina, hvor salget af el- og hybridbiler i øjeblikket boomer. På globalt plan udgjorde modellerne med el- og hybridmotor dog fortsat bare 5 procent af BMW-koncernens samlede omsætning i april.

Ser man isoleret på Skandinavien, så var hver fjerde solgte bil fra BMW-koncernen i årets første fire måneder en bil med enten el- eller hybridmotor.

