Luksusmærke vil være elektrisk: Her er første elbil

Det hæderkronede luksusbilmærke Rolls-Royce vil fra år 2030 udelukkende producere elbiler, og i slutningen af 2023 får vi mærkets første elbil at se.

Det oplyser den britiske bilproducent i en pressemeddelelse.

- I dag er den mest signifikante dag i Rolls-Royce Motor Cars' historie siden 4. maj 1904. På den dato mødtes skaberne, Charles Rolls og Sir Henry Royce, for første gang, hvor de blev enige om at 'bygge den bedste bil i verden', siger Torsten Müller-Ötvös, som er adm. direktør i Rolls-Royce, i pressemeddelelsen.

- I dag, 117 år senere, er jeg stolt over at kunne meddele, at Rolls-Royce vil begynde tests på offentlig vej af et ekstraordinært nyt produkt, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Billederne afslører ikke meget om designet, men man kan godt fornemme lighederne med Wraith-modellen. Foto: Rolls-Royce

'Spectre'

Det nye produkt, som den adm. direktør taler om, er den model, der bliver mærkets første 100 procent elektriske serieproducerede bil.

Elbilen kommer til at hedde 'Spectre', og den vil komme på markedet i fjerde kvartal af 2023, oplyser Rolls-Royce. Den skal udvikles og bygges på mærkets egen platform.

- Denne fundamentale ændring i vores drivlinjeteknologi kræver, at vi udfordrer alle aspekter af produktet, inden vi tilbyder det til de mest kræsne og krævende individer i verden, vores Rolls-Royce-kunder, siger Müller-Ötvös.

Endnu oplyser Rolls-Royce ikke specifikke detaljer om 'Spectre', hvad angår effekt, rækkevidde og den slags, men de oplyser, at den bliver første elbil i mærkets transformation mod udelukkende at bygge elbiler.