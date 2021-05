Lynhurtig ikonisk sportsvogn kommer til Danmark

Mustang-modellen fra Ford er den mest solgte sportsvogn i verden, og nu har Ford lanceret en ny udgave af ponyen, som bliver en lynhurtig sag.

Mach 1 hedder den nye specialudgave af Ford Mustang, og den er nu på vej til Europa. Faktisk kommer bilen også til salg i Danmark, og prisen kommer til at begynde ved 937.985 kr.

Mach 1 bliver den mest bane-fokuserede Mustang, som nogensinde er blevet tilbudt kunder i Europa, og den er udstyret med den velkendte 5,0-liters V8-motor, som her yder 460 hk. Det maksimale drejningsmoment er 529 Nm.

Det er nok til at sende Mach 1 fra 0 til 100 km/t på 4,4 sekunder, og samtidig er downforcen øget med 22 procent sammenlignet med den almindelige Mustang GT, så Mach 1 kører hurtigere og mere sikkert ved høj fart.

Mustang Mach 1 har hjemme på racerbaner, understreger Ford. Foto: Ford

Topfarten bliver op til 267 km/t. Foto: Ford

- Mest potente til dato

Bilens kølesystem har derudover også gennemgået optimeringer, så kølekapaciteten er øget med 75 procent takket være en ekstra luftoliekøler, der giver ekstra køling ved høje belastninger.

- Der er en grund til at Mustang Mach 1 er verdens bedst sælgende sportsvogn, og med den her Mach 1 tager vi Mustang til et helt nyt niveau. Om den skal køre på vej eller på racerbane, så er denne Mach 1 den mest potente Mustang til dato, og den kan uden tvivl løfte arven, siger Matthias Tonn, som er chefingeniør for Fords europæiske Mustang Mach 1-program, i en pressemeddelelse.

Kunderne kan vælge, om de ønsker seks-trins manuelt gear eller 10-trins-automatgear. Begge gearkasser har differentialespærre som standard.