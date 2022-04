Lynladere på vej til tankstationer

En velfungerende ladeinfrastruktur er afgørende for, at det er bekvemt at køre elbil, og nu vil Uno-X også tilbyde kunderne, at man kan lade sin elektriske bil på selskabets stationer.

Den første danske Uno-X-lokation med fire 300 kW-lynladere tæt ved Storebæltsbroen ved Nyborg er netop åbnet, og selskabet har en ambition om at skabe nem og hurtig ladning til elbilister landet over, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Kræver ikke abonnement

Hos flere ladeudbydere skal man være abonnent eller udstyret med en nøglebrik for at kunne lade elbilen op, men ikke hos selskabet.

- Helt i tråd med vores eksisterende Uno-X koncept vil alle kunder med en elbil og et betalingskort, f.eks. et VISA/Dankort, nemt og billigt kunne lade og hurtigt komme videre - hele døgnet, siger Jørgen Lindemann, adm. direktør hos Uno-X Danmark A/S.

Med andre ord kræver det ikke abonnement, oprettelse, ladebrik eller lignende at lade.

- Det er et vigtigt skridt imod en mere bæredygtig mobilitet i Danmark, som vi nu officielt er en del af, siger Jørgen Lindemann.

Uno-X oplyser ikke, hvad prisen for at lade er.