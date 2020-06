Lysshow på Øresundsbroen

På onsdag er det 20 år siden, at Øresundsbroen blev indviet af dronning Margrethe og svenske kong Carl Gustaf.

Og i et halvt år er der blevet arbejdet på at fejre det ved at lave en belysning, som bliver tændt for første gang klokken 23.15 onsdag aften.

- Vi har arbejdet med en stram tidsplan for at kunne tænde belysningen til jubilæet. Jeg er glad for, at det lykkedes, og at pylonbelysningen leverer, præcis det vi ønskede. Lysprøverne viser en imponerende og fleksibel belysning, som er betydeligt mere energibesparende og samtidig giver broen et helt rigtigt æstetisk udtryk, siger Bengt Hergart, anlægsdirektør ved Øresundsbroen.

Sparer energi

Højbroens belysningsanlæg er specielt designet til at kunne modstå de særlige vind- og vejrforhold ved Øresundsbroen. Og de smalstrålede armaturer mindsker lysforurening og sparer dermed meget energi.

Øresundsbro Konsortiet forventer, at det nye belysningsanlæg, som nu kan styres og dæmpes efter behov, kan spare på forbruget og skabe en betragtelig energibesparelse på op til 80 procent sammenlignet med den gamle belysning, som sad på broen i næsten 20 år.

Standardbelysningen på pylonerne er hvid, men kan skifte farve i forbindelse med særlige begivenheder i løbet af året. Øresundsbroens jubilæumsbelysning, som varer i cirka otte minutter, bliver tændt klokken 23.15 hver aften fra den 1.-5. juli.

Øresundsbroens jubilæum fejres desuden også med en minikoncert med Lukas Graham - i en af broens fire 203,5 meter høje pyloner. Koncerten sendes live den 1. juli klokken 20.00 på Øresundsbroens hjemmeside.