Må selv bestemme parkeringsrabat til elbiler

Transportminister Benny Engelbrecht vil gøre det lettere for kommuner at give rabat på parkering til elbiler

Kommuner skal frit kunne give rabat på parkering til grønne biler.

Som et skridt på vejen i den grønne omstilling af transportområdet vil transportminister Benny Engelbrecht give kommunerne ubegrænset mulighed for at give rabat på parkering til lavemissionsbiler og elbiler. Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

I dag er der ifølge reglerne et loft over, hvor meget rabat kommunerne kan give på parkering til miljøvenlige i biler i forhold til eksempelvis diesel- og benzinbiler.

Kommunerne må i dag kun differentiere af hensyn til miljøet med 5000 kroner per bil per år. Denne beløbsgrænse vil transportminister Benny Engelbrecht fjerne, så kommunerne kan sikre bilejere et større incitament til at anskaffe en miljøvenlig bil.

Se også: Derfor er danskerne skeptiske over for elbiler

- Fremtidens bilpark skal være grøn. Det skal vi fra statens side understøtte, så godt vi kan, og ethvert lille skridt kan gøre en stor forskel i klimakampen. Derfor er jeg også glad for, at vi med denne lille ændring i reglerne kan sikre kommunerne de rigtige redskaber til at sikre billig parkering for de grønne biler, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Det vil fortsat være op til kommunerne at fastsætte priserne for parkering, men nu får de altså friere muligheder for at differentiere prisen af hensyn til miljøet.

Dyrere elbiler

Mens det altså skal være nemmere for kommuner at skabe billigere p-pladser til elbiler, ser det ud til, at mange populære elbiler stiger i pris.

Som Ekstra Bladet tidligere fortalte på baggrund af en historie fra FDM, så stiger mindst fire ud af ti af alle solgte elbiler i de første ni måneder i 2019 i pris efter nytår. Faktisk risikerer man prisstigninger på op mod 104.000 kroner.

Prisstigningerne skyldes, at afgifterne på elbiler fra årsskiftet stiger fra 20 til 40 procent.

Se også: Salg af elbiler stiger med 321 procent