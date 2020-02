Må udskyde produktion af elbil: Der mangler batterier

Elbiler er fremtiden, mener blandt andre Storbritanniens premierminister Boris Johnson. Han har for nyligt udtalt, at Storbritannien vil fremrykke et forbud mod salg af biler, som ikke er emissionsfrie, til år 2035.

Britiske Jaguar er en af de bilproducenter, der bygger elbiler, og deres elektriske I-Pace er ganske populær. Således blev der i fjor solgt cirka 18.000 eksemplarer af I-Pace, men nu er produktionen af elbilerne blevet ramt af en udfordring.

Det skriver flere medier, blandt andre The Times og Daily Mail.

Jaguar er blevet tvunget til midlertidigt at pause produktionen af nye I-Pace-biler på Jaguars fabrik i Graz i Østrig, fordi deres underleverandør ikke kan levere nok lithium-ion-batterier til produktionen.

- Jaguar Land Rover har justeret produktionsplanerne for Jaguar I-Pace i Graz på grund af midlertidige problemer med planlagte leverancer. Vi samarbejder med leverandøren for at løse dette og minimere indflydelsen på kundens ordrer, siger en talsperson fra Jaguar Land Rover til Daily Mail.

Batterierne til Jaguar I-Pace leveres af det sydkoreanske firma LG Chem, som producerer batterierne for I-Pace og andre elbiler på en fabrik i Wroclaw i Polen.

Flere har udfordringer

Jaguar Land Rover er ikke den eneste producent af elbiler, som har problemer med at skaffe batterier nok.

I sidste måned rapporterede Reuters, at Daimler-koncernen er blevet tvunget til at reducere produktionsmålene for elbilen Mercedes-Benz EQC fra cirka 60.000 biler i 2020 til 30.000 på grund af mangel på batteri-leverancer fra LG Chem.

Ud over Mercedes-Benz har Audi også meddelt, at de har haft vanskeligheder med mangel på batterier til deres elektriske SUV E-tron.

Audi meddelte i den forbindelse, at de ville skære i den forventede produktion og således bygge mellem 4.100 og 5.700 færre elbiler på grund af problemer med leverandører af dele til batterier.

Fabrikken i Bruxelles, hvor E-tron samles, har nu reduceret arbejdstiden fra otte til seks timer på grund af manglen på batterier, der skønnes at vare i op til syv måneder.

