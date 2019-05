Må vi kigge med? Her vil man belønne bilister for at dele data

Den britiske bilkoncern Jaguar Land Rover vil betale sine kunder i kryptovaluta for at dele data fra bilen

Vi betaler din parkering, vejafgift eller opladning af elbilen, hvis du deler informationer om din rute samt trafik- og vejforholdene undervejs med os og andre.

Det tilbud arbejder den store Jaguar Land Rover-koncern på at kunne give sine kunder i nær fremtid.

Helt konkret er idéen, at producentens biler have en digital pung installeret, som Jaguar Land Rover så kan lægge penge i, når bilisten deler sine data eller bruger bilen som delebil.

Det skriver Reuters.

Se også: Bilmodellen der ikke vil dø: 80'er Peugeot skal bygges fra ny

Skal mindske trafikkøer

Historien melder ikke noget om, hvor stor belønningen bliver, eller hvorvidt man bliver betalt for mængden af data eller tiden, man lader Jaguar Land Rover følge med.

Sikkert er det til gengæld, at det ikke bliver de traditionelle pund sterling med Dronning Elizabeth på, som Jaguar- og Land Rover-ejere kan se frem til at fylde pungen med. Bilproducenten har i stedet besluttet sig for at bruge IOTA kryptovaluta til at belønne sine kunder.

Det bliver derfor rettere digitale ’mønter’, man kommer til at spare op undervejs.

Ifølge Reuters er det meningen, at den store mængde data, som bilisterne deler med koncernen, skal gå til myndighederne eller virksomheder, der producerer navigationssystemer.

På den måde håber bilkoncernen angiveligt at kunne nå tættere på sit mål om ’nul forurening, nul ulykker og nul trafikkøer’.

Nyhedsbureauet skriver, at Jaguar Land Rover allerede har installeret den digitale pung på flere testbiler, men at det endnu er for tidligt at sige, hvornår det bliver muligt for almindelige bilister at sælge deres data.

Se også: Efterspurgt af kunderne: Nu skal italiensk sportsbil larme mere