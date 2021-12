Mænd kører bil trods tvivl om promille

Har du kørt bil, selvom du var i tvivl om din promille?

Det spørgsmål er der flere mænd end kvinder, som kan svare 'ja' til at have gjort inden for det seneste år.

Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, som Wilke har gennemført.

5 procent af kvinderne svarer, at de har kørt bil, selvom de var i tvivl om, hvorvidt de havde drukket for meget alkohol. Blandt mændene indrømmer 10 procent, at de har sat sig bag rattet, selv om de var i tvivl.

- Det er bekymrende, at så mange tager chancen og kører efter at have drukket alkohol. Når man ikke ved, om promillen er for høj, så bør man slet ikke køre bil, for man risikerer at køre med for meget alkohol i blodet, og det kan have store, menneskelige konsekvenser, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, i en pressemeddelelse.

Tager fejl

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at man planlægger, hvordan man har tænkt sig at komme sikkert hjem fra fest eller anden lejlighed, hvor der indtages alkohol, allerede inden man tager afsted.

Desuden opfordrer Rådet for Sikker Trafik flere til at blande sig, hvis en kammerat eller et familiemedlem finder bilnøglerne frem efter en hyggelig aften med indtagelse af alkohol.

- Mange tror fejlagtigt, at de forbrænder én genstand i timen, men det er meget individuelt. Så nogle gange har vi lige brug for, at en god ven foreslår, at man deles om en taxa eller tilbyder overnatning, så vi ikke risikerer at sætte os bag rattet med for meget alkohol i blodet, siger Michelle Laviolette.

I 2021 har politiet i årets første 11 måneder sigtet knap 540 personer om måneden for spritkørsel, viser tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.