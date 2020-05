Mænd skal vælge den midterste pind fra

Vi danskere er ret vilde med at cykle - selv når vi kommer lidt op i alderen. Cirka syv ud af ti personer over 60 år kører på cykel, og næsten halvdelen af dem cykler mindst én gang om ugen i sommerhalvåret. Det viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden blandt 1013 cyklister mellem 65 og 80 år.

Det oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Rådet for Sikker Trafik understreger, at det er godt for den enkeltes sundhed, velvære og mobilitet at blive ved med at træde i pedalerne, men at der er en udfordring. Når vi kommer op i årene, stiger antallet af cykleuheld og -skader især på grund af dårligere balance.

Men det kan man nemt og enkelt gøre noget ved, lyder budskabet i den aktuelle kampagne 'Sikker på cykel - hele livet' fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, der opfordrer seniorerne til at se kritisk på, om de har den rette cykel.

Mange - typisk mænd - har cykler med høj stang, og det kan være en udfordring at få svunget benet hen over stangen, når man kommer op i alderen.

- En stor del af uheldene sker, når seniorerne mister balancen, for eksempel når de løfter eller svinger benet højt op for at komme af eller på cyklen. Det gælder både for mænd og kvinder. Derfor skal vi have flere seniorer til at vælge en cykel med såkaldt lav indstigning. Så kan mange uheld og skader undgås, siger Tina Valter Olsen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik, i pressemeddelelsen.

Mange er faldet

Et kig i ulykkestallene afslører, at cyklister over 65 år er overrepræsenterede i cyklistulykker, og at der ofte er tale om eneulykker.

I undersøgelsen svarer knap hver 10., at han eller hun er væltet på cyklen inden for det seneste år.

- Et fald på cyklen kan have store konsekvenser. Mens en ung person måske slipper med knubs og blå mærker, så risikerer en person over 65 år at brække hånden, armen eller hoften. Det er skader, som det kan tage lang tid at komme sig over, og som forringer livskvaliteten. Derfor er det vigtigt, at vi forebygger de her uheld, og det kan seniorerne selv være med til ved at vælge en cykel med lav indstigning, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Af de ni procent, som er væltet på deres cykel inden for det seneste år, kom 46 procent til skade. Den største enkeltforklaring er ifølge Rådet for Sikker Trafik, at cyklisterne mistede balancen, da de for eksempel skulle af og på deres cykel.

Rådet for Sikker Trafik råder til, at man vælger en cykel, der er let at komme af og på, og at man husker cykelhjelmen.

