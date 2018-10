Mærket afslører dig: Disse bilejere er mindst bekymrede for klimaet

Læder, luksus og muskelstærke motorer er ikke et særsyn i tyske premiummærker som Audi og BMW.

Udstyret er med til at gøre bilerne eftertragtede, selv om det i lyset af klimaforandringer og ressourcernes knaphed kan være svært at argumentere for, at det er absolut nødvendigt. Men er man den heldige ejer af en bil fra et af de tyske mærker, så er der også stor chance for, at klimaet ikke giver anledning til de helt store hovedbrud.

Ifølge en ny stikprøveundersøgelse, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet blandt 22.877 danskere, er det bilejerne med en Audi eller BMW i indkørslen, der er mindst bekymrede for klimaet. Det skriver Motor-magasinet.

Vi kerer os om klimaet

Kun lidt over halvdelen af de Audi-ejere, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret 'i høj grad' til spørgsmålet om, hvor meget de bekymrer sig om klimaet. Hos deltagerne med nøglerne til en BMW er det 61,4 procent, der i høj grad tænker på det.

Det kan måske umiddelbart lyde som en stor del, men i begge tilfælde halter bilejerne et godt stykke efter gennemsnittet: Lidt mere end to ud af tre deltagere bekymrer sig i gennemsnit meget om klimaet.

Audi- og BMW-ejerne er dog ikke ene om at ligge på den mindre grønne side af gennemsnittet. Også ejerne af premiumbiler fra Volvo og Mercedes-Benz ligger her sammen med de deltagere, der har nøglerne til en bil fra de populære danskermærker Volkswagen, Ford og Toyota.

Dacia-ejerne topper

Mitsubishi-folket går næstmest op i klimaet, fastslår stikprøveundersøgelsen: Knap 75 procent har her sat kryds ved 'i høj grad', da de blev spurgt, hvor meget de bekymrer sig.

De når dog ikke op i nærheden af Dacia-ejerne, hvor mere end 8 ud af 10 bilejere betegner sig selv som meget klimabevidste. Der er med andre ord godt 26 procentpoint mellem Dacia-duksene og dem, der foretrækker en bil med fire ringe på fronten.

Til gengæld kan sidstnævnte glæde sig over, at deres Audi A4 med 190 hestekræfter kan køre 18,9 kilometer på en liter benzin, mens en Dacia Duster med 115 hk kan klare 15,4 kilometer - begge dog efter foreløbige WLTP-tal.

