- Man bør slet ikke køre bil

Har du nogensinde sat dig bag rattet af en bil, selvom du har været i tvivl, om du var ædru?

Det spørgsmål kan mange danskere svare ja til. I en ny undersøgelse som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige svarer godt hver tiende dansker nemlig, at de inden for de seneste tre år har sat sig bag rattet dagen efter at være beruset, selvom de dagen derpå var i tvivl om, hvorvidt deres promille var kommet under de tilladte 0,5 procent.

Dermed risikerer mange bilister uforvarende at ende med både en sigtelse for spirituskørsel og i værste tilfælde at ende i en ulykke, hvor de selv og andre kan komme til skade. Og det er ikke godt nok, når mange danskere risikerer at køre spritkørsel, fordi de er usikre på deres promille dagen efter en festlig aften, lyder det fra Henrik Sagild, som er skadedirektør i Gjensidige.

– Som udgangspunkt bør man slet ikke køre bil, hvis man er i tvivl, om man har en promille. Det tager væsentligt flere timer at forbrænde alkohol, end mange går og tror, og hvis du endelig er nødt til at køre bil dagen efter en festlig aften og nat, bør du som minimum vente til ud på eftermiddagen, siger han.

Slemt blandt yngre mænd

Problemet med usikkerhed om promillen dagen derpå er særligt stort blandt yngre mænd.

I gruppen af 18-29-årige mænd er det op mod hver fjerde af de adspurgte i undersøgelsen, som erkender, at de har kørt bil, hvor de har været i tvivl om promillen.

– Unge bilister er både mere uerfarne og mere risikovillige, og jeg tror, at en mulig forklaring på de høje tal hos yngre mænd skal findes i en kombination af uvidenhed og overmod. Og derfor har alle et ansvar for at oplyse og gribe ind, hvis de mistænker, at en bilist er ved at køre spirituskørsel, siger Henrik Sagild.

I forbindelse med politiets kontroller i juleperioden i 2020 blev 432 personer sigtet for spirituskørsel og 784 blev sigtet for at være påvirket af narkotika eller medicin under kørslen.