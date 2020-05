Mand gik amok i vejvrede: Påkørte bilist

Tirsdag eftermiddag opstod der så meget uenighed mellem to mandlige trafikanter i Viby i Aarhus, at uoverensstemmelserne endte med, at den ene bilist ifølge vidneforklaringer og den parts udsagn med vilje kørte ind i den anden bil.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Begge bilister, en 41-årig og en 42-årig mand, kom tirsdag 17.30 kørende ved et kryds i Viby.

Her opstod uoverensstemmelserne, selvom parterne har forskellige udlægninger af sagen.

Den 41-årige forklarede til politiet, at den 42-årige havde svinget ind foran ham flere gange, skåret ham af fra kørebanen, dyttet og givet fuckfinger. Ifølge hans forklaring skete uheldet, fordi den 42-årige havde accelereret, da den 41-årige ville skifte til første vognbane.

Den 42-årige var dog af en helt anden opfattelse. Han forklarede, at den 41-årige ifølge ham havde været meget truende, udført flere svingninger mod den 42-åriges bil og lavet fagter med armene mod ham.

Ifølge den 42-åriges forklaring kørte den 41-årige med fuldt overlæg ind i siden af bilen, hvorefter han pressede den op mod kantstenen.

- Den 41-årige havde herefter været opfarende og aggressiv, og den 42-årige frygtede for, hvad han ville gøre, skriver politiet i døgnrapporten.

Flere vidner optog hændelsen, og den 41-årige forsøgte herefter at køre fra stedet, men skaderne på bilen gjorde, at det ikke var muligt. Herefter ankom politiet.

- Forklaringer fra vidner på stedet understøttede den 42-åriges forklaring, og den 41-årige mand blev derfor anholdt og sigtet for at forvolde fare for liv eller førlighed ved bevidst at påkøre den 42-årige, skriver politiet om sagen.

Ingen kom umiddelbart til skade ved uheldet.

