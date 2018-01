Mand spurgte om hjælp til at tanke bilen op: Svaret fik ham til at gå amok

En 50-årig mand blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden

Ikke alle steder er det muligt at bruge kontanter, når man vil fylde sin bil med brændstof.

Så kan det være nærliggende at spørge andre om hjælp, men man skal være klar på at få et nej.

Onsdag rykkede Østjyllands Politi ud til en benzinstation ved Frydenlund Centret på Viborgvej i Aarhus, hvor en strid om netop hjælp til betaling for benzin endte noget dramatisk.

Kort forinden politiet kørte mod benzinstationen, havde en 33-årig mand ringet ind og anmeldt, at en anden mand havde spyttet efter ham. Det fortæller Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Se også: Politiet snuppede bilist med 91 km/t ved skolevej: - Vi kommer snart igen

Da politiet kom, var både anmelderen og gerningsmanden stadig på stedet.

Til politiet forklarede den 33-årige mand, at han på benzinstationen var blevet kontaktet af den 50-årige mand, der ville have hjælp til at tanke sin bil, da vedkommende kun havde kontanter.

Den 50-årige mand havde viftet med en hundredekroneseddel som bytte for, at den 33-årige skulle betale for benzinen med sit dankort.

- Det afviste den 33-årige, hvorefter den 50-årige spyttede efter ham, skriver politiet i døgnrapporten.

Herefter ville den 50-årige væk fra stedet, så han gik mod sin bil for at køre, men han blev stoppet af den 33-årige mand, der tog bilnøglerne fra ham og bad ham blive på stedet, til politiet kom.

- Den 50-årige mand erkendt at have spyttet efter den 33-årige. Han blev sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

Se også: Kim tvinger sine ansatte til at bakke ind i p-båse