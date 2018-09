Manden, der afslørede dieselgate: ’Skoda-model bør fjernes fra vejene’

Mange har sikkert prøvet at få lavet en softwareopdatering til deres mobiltelefon og efterfølgende tænkt: ’Øv, hvad skulle det til for? Den var bedre, som den var’.

Denne gang er det dog ikke mobilselskaberne, der får kritik for deres softwareopdateringer, men VW-koncernen, der stadig slås med efterdønninger fra dieselskandalen, blandt andet ved at udvikle ny software til de berørte biler.

Softwareopdateringen skal erstatte den snydesoftware, som fik skandalen til at rulle tilbage i 2015. Den gjorde en række af koncernens dieselbiler i stand til at registrere, at de blev testet, og skrue ned for bilens forurening for en kort stund.

Problemet med den nye software – der skulle gøre bilerne lovlige, og som koncernen tilmed har fået godkendt – er bare, at den får bilerne til at udsende flere af de skadelige NO x -partikler, end de gjorde i forvejen.

Det skriver Ingeniøren, der har nærstuderet en ny rapport, som er lavet af EU’s interne forskningstjeneste Joint Research Center (JCR).

Skoda Yeti dumper fælt

I alt 15 biler er blevet undersøgt, fremgår det af rapporten.

Blandt de undersøgte biler er Skoda Yeti Outdoor 2.0 TDI og VW Tiguan 2.0 TDi. Begge er Euro 5-dieselbiler, som blev taget med snydesoftware i forbindelse med dieselskandalen.

Nu har de to biler så fået den gamle software udskiftet med en ny (det såkaldte NO x -fiks), men ifølge de målinger, som JCR har foretaget, har det ikke hjulpet.

Skodaen - som godt nok kun er blevet testet i et laboratorium - udsender 2-5 gange så mange af de skadelige NO x -partikler, som det er tilladt, efter den er blevet opdateret med den nye software.

Helt så skidt klarer VW Tiguan sig ikke. I laboratorietesten overholder den de tilladte grænseværdier, mens den ude i det fri udleder tre gange flere NO x -partikler end det tilladte, skriver altså Ingeniøren.

Burde aldrig være godkendt

Det danske medie har været i kontakt med Dr. Peter Mock, der er direktør for det internationale råd for renere transport, ICCT, og en af de centrale aktører i afsløringen af VW’s snydesoftware.

I en mail til Ingeniøren kalder han det ’chokerende’, at NO x -emissionen i Skoda Yeti overstiger grænseværdierne for laboratorietest, efter at bilen er blevet udstyret med ny og godkendt software.

- Sådan et køretøj burde aldrig have været godkendt og bør fjernes fra vejene med det samme, skriver Dr. Peter Mock til Ingeniøren og langer samtidig ud efter den britiske godkendelsesmyndighed VCA, der har anerkendt den pågældende bil.

