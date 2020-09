Mange bilejere fravælger dette: Kan være en dårlig idé

Næsten 40 procent af danske bilister fravælger at rustbeskytte deres biler

Sommeren er gået på hæld, og vi kigger frem mod koldere temperaturer og mere krævende vejr - i hvert fald for vores biler.

I en ny undersøgelse foretaget af YouGov for Dinitrol svarer 39 procent af de adspurgte danskere, at de fravælger rustbeskyttelse af deres biler. Ekspert advarer om, at fravalget kan være en dårlig idé.

- Rustdannelser på biler kan være svære at opdage. Også når bilen er til et 'almindeligt' serviceeftersyn. Rusten starter nemlig i det skjulte i samlinger og bag diverse afdækningsplader og lignende, siger Jan Ole Helbo, der er seniorspecialist i automobilteknik ved Teknologisk Institut.

- Hvis ikke det bliver opdaget, kan det få store sikkerhedsmæssige konsekvenser på sigt. Rust kan nemlig angribe vigtige dele med stor betydning for sikkerheden som bremserør, i styreforbindelser og bærende forstærkninger i vognbunden, siger han.

Dansk klima udfordrer

Netop i Danmark og øvrige nordiske lande kan der være god grund til at sikre bilen bedre mod rust.

Skiftende temperaturer og den høje luftfugtighed er ifølge Teknologisk Institut blandt hovedårsagerne til, at biler ruster mere i det danske klima. Det er særligt en del af bilen, der er hårdt udsat for den ræverøde plage.

- Undervognen er af gode grunde særligt udsat, da den er tæt på vejen og har flere hulrum, hvor der kan komme skidt og fugt op, der sætter sig, hvis bilen ikke er rustbeskyttet, siger Jan Ole Helbo.

For at undgå rustrelaterede skader, anbefaler Teknologisk Institut, at nye biler køres direkte fra forhandleren til supplerende rustbeskyttelse. Ifølge Jan Ole Helbo kan senere rustbeskyttelse også gavne bilen, selvom rusten ikke kan fjernes helt, når den først har fået fat.

FDM anbefaler også, at alle nye biler bør rustbeskyttes fra ny for at forlænge bilens levetid, da bilerne ikke er produceret til det danske klima.

