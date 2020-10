Mange bilejere glemmer dette

Mange bilejere kører altid til det samme autoværksted, når bilen skal fikses, fordi de er tilfredse med værkstedet. Mange har også et ønske om at bruge et autoriseret værksted. Det viser en rundspørge foretaget af Wilke blandt forbrugere foretaget for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen understreger, at det kan være en god idé at indhente tilbud fra andre værksteder.

- Der kan være noget at hente ved at bede om tilbud fra flere autoværksteder, når man skal have repareret sin bil. Det kan være, at et uafhængigt værksted kan tilbyde noget bedre, når bilen for eksempel skal til service. Garantien gælder også fortsat, hvis blot der bliver benyttet originale reservedele ved en eventuel reparation, siger Niels Enemærke, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Disse vinterdæk klarer sig bedst

Loyalitet belønnes - måske

Cirka tre ud af fire kører til det samme autoværksted, som de altid plejer at bruge. 10 procent overvejede at bruge et andet, mens cirka 13 procent valgte at bruge et andet værksted end seneste gang.

Over en fjerdedel af de adspurgte vælger at køre til et autoriseret værksted for deres bilmærke. Og 21 procent vælger det værksted, hvor bilen er købt.

De fleste forbrugere begrunder deres loyalitet over for et bestemt værksted med, at de er tilfredse med det, de får, og så har det også betydning, at de gerne vil bevare et godt forhold til deres mekaniker.

- Autoværksteder tilbyder et såkaldt tillidsgode. Forbrugerne har svært ved at tjekke kvaliteten af det, de får, så det er ikke så overraskende, at tilliden til mekanikeren har betydning for deres valg af værksted. Det giver dog særlig grund til at overveje, hvad man egentlig bygger sin tillid på, siger Niels Enemærke.

- Samtidig ser vi, at mange autoværksteder tilbyder serviceaftaler, som kan bidrage til at fastholde kunderne. Faktisk angiver omkring 13 procent af forbrugerne, at de ikke har skiftet værksted, fordi de har en serviceordning. Igen vil det være en god idé at tjekke, om den ordning virkelig er det værd, tilføjer han.

Gode råd til forbrugerne:

- Er fejlen på bilen dækket af reklamationsretten eller en garanti, skal du altid klage til sælgeren af bilen. I den situation kan sælgeren bestemme, hvilket værksted der skal udføre arbejdet

- Det kan være en god idé at hente tilbud hos flere forskellige autoværksteder

- Lav en klar, skriftlig aftale om opgave og pris

Kåret til det bedste brugtkøb