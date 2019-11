Mange bilister begår denne fejl: - Det kan være livsfarligt

Mange bilister glemmer at få tændt deres baglygter, når det for eksempel er mørkt eller tåget, og det skaber farlige situationer

Når man bevæger sig ud i trafikken, kan man risikere at møde biler, som kører rundt uden lys i baglygterne, når det for eksempel er mørkt eller tåget.

Seks ud af ti danskere siger, at de har oplevet det. 13 procent af dem siger, at de har været involveret i en kritisk situation og for eksempel måtte bremse hårdt op eller undvige, da en anden bil ikke havde lys i baglygterne.

Det viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik i 2019.

Det vil transportministeren, Færdselsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik nu gøre noget ved med en ny kampagne, oplyser Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

- Det er afgørende, at vi kan færdes sikkert i trafikken. Derfor ser jeg også med stor alvor på, at så mange bilister ikke har lys i baglygterne. Det er til fare for bilisten og ikke mindst for de mange trafikanter, som bliver mødt med det i trafikken. Det er derfor meget positivt, at Rådet for Sikker Trafik nu gør en ekstra indsats for at sætte fokus på problemet, og jeg håber, at alle bilister vil tjekke deres lys, inden vintermørket for alvor rammer os, fortæller transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Tænder ikke altid automatisk

Før 2011 var danske bilister vant til, at både for- og baglys på deres biler tændte automatisk, når man startede bilen, men i 2011 indførte EU en regel om, at der skulle være kørelys foran på alle nye biler - også om dagen - men det gjaldt altså ikke baglyset, hvorfor man kan køre rundt uden baglyset tændt, hvis man ikke er opmærksom.

I juli 2016 blev EU-reglen lavet om, så der nu skal være lyssensor installeret i nye biler, der er typegodkendt efter den dato, men man kan ikke være sikker på, at baglyset tænder, hvis det er lyst, men der er nedsat sigtbarhed på grund af eksempelvis tåge eller sne, så der er grund til at holde øje med, om bilens lys tænder, som det skal.

- Det er vigtigt, at man sætter sig ind i, om baglygterne tænder automatisk på bilen, eller om man selv skal tænde dem manuelt. Hvis du vil være helt sikker på, at der er lys i baglygterne, så tænd for nærlyset, siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

- Tjek dit lys

Hvis man ejer en bil, som ikke automatisk tænder baglygterne, kan man undersøge, om et værksted kan indstille bilen sådan, at baglygterne tænder, når man starter motoren. Det er dog ikke alle biler, der kan ændres, så man bliver nødt til at forhøre sig på et værksted, om det teknisk kan lade sig gøre.

- Korrekt lys på bilerne spiller naturligvis en særdeles vigtig rolle for færdselssikkerheden - både når det bliver mørkt, men især også, når det er dårligt vejr med regn, sne eller tåge. Det kan være livsfarligt både for én selv og ens medtrafikanter, og derfor råder vi til, at man tjekker sit lys, inden man starter køreturen, siger Stefan Søsted, direktør i Færdselsstyrelsen.

Der skal være lys foran på bilen hele døgnet. Baglygterne skal være tændt fra solnedgang til solopgang samt om dagen, når der er nedsat sigtbarhed, f.eks. når det regner, sner eller er tåget.

