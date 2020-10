Mange bilister begår denne fejl: - Det skaber farlige situationer

Dagene bliver kortere og kortere med flere mørke timer, mens vejret typisk bliver mere regnfuldt og måske også tåget.

Men det er ikke alle bilister, som sørger for, at deres bil er klar til det. Det får nu Transport- og Boligministeriet, Færdselsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik til at sætte gang i en kampagne, der skal minde alle bilister om at få tændt bilens lys, hvis de kører i mørke, regnvejr eller diset og tåget vejr.

En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at alt for mange bilister glemmer det. I marts spurgte Epinion på vegne af Rådet for Sikker Trafik 1757 bilister, om de inden for de seneste tre måneder har oplevet biler med slukkede baglygter, når det var mørkt eller sigtbarheden var nedsat.

Det siger 74 procent af bilisterne ja til. Heraf siger 17 procent, at der opstod en kritisk situation, hvor de f.eks. måtte bremse eller kom ud i rabatten, fordi en anden bil ikke havde lys i baglygterne.

- Det skaber mange farlige og ubehagelige situationer på vejene, når vi møder bilister, der har glemt at tænde baglygterne på bilen, transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

- Det er ikke alle biler, der er indrettet, så baglygterne tænder automatisk, men det er lovpligtigt at have lys både foran og bag på bilen, når sigtbarheden er dårlig. Derfor denne særlige appel til føreren om selv at sørge for at have tændt baglygterne. Det vil gøre det mere sikkert for os alle at rulle på vejene i de mørke måneder, siger han.

Kend din bil

På mange nye biler tænder baglygterne ikke, når man starter sin bil. Tilbage i 2011 indførte EU nemlig en regel, som dikterer, at der skal være kørelys foran på alle nye biler, også om dagen, men for at spare energi gælder kravet ikke lys i baglygterne.

Mange glemmer derfor at tænde baglygterne, når det bliver mørkt, eller når sigtbarheden er nedsat. I juli 2016 blev EU-reglen lavet om, så der nu skal være lyssensor installeret i nye biler, der er typegodkendt efter den dato, men man kan ikke være sikker på, at baglyset tænder, hvis det er lyst, men der er nedsat sigtbarhed på grund af eksempelvis tåge eller sne, så der er grund til at holde øje med, om bilens lys tænder, som det skal.

Hos Rådet for Sikker Trafik er målet med den nye kampagne at opfordre bilister til at sætte sig ind i, om deres bil selv sørger for at tænde baglygterne.

- Det er vigtigt, at den enkelte bilist kender sin bil og ved, om baglygterne tænder automatisk på bilen, eller om man selv skal tænde dem manuelt. Hvis du vil være helt sikker på, at der er lys i baglygterne, så tænd for nærlyset, siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Gode råd om lys på bilen

- Der skal være lys foran på bilen hele døgnet.

- Baglygterne skal være tændt fra solnedgang til solopgang samt om dagen, når der er nedsat sigtbarhed, f.eks. når det regner, sner eller er tåget.

- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt baglygterne tænder automatisk, kan du starte bilen og derefter gå ud og kigge på baglygterne. Er de ikke tændt, og er det lygtetændingstid, skal du manuelt tænde nærlyset på bilen. Så er der lys både foran og bag på bilen.