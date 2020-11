Mange danske biler ramt: Kan bryde i brand

Omkring 900 danske ejere af elbilen Hyundai Kona Electric skal en tur forbi et Hyundai-værksted.

Det står klart, efter bilproducenten på verdensplan har tilbagekaldt cirka 77.000 eksemplarer af elbilen på grund af en potentiel kortslutningsfejl ved batteriet, der i yderste tilfælde betyder, at bilerne kan bryde i brand.

Flere biler er faktisk brudt i brand, og mange andre er i potentiel risiko for at kunne gøre det samme, så derfor tilbagekalder den koreanske bilproducent Hyundai de i alt 77.000 eksemplarer af elbilen.

Sidste sommer brød en Hyundai Kona Electric i brand i en garage i Canada, og sidenhen har der været et dusin tilfælde med elbiler af modellen Kona, som er brudt i brand.

Af de i alt 77.000 berørte biler er omtrent 900 blevet solgt i Danmark. Det skriver Jyllands-Posten.

Ingen brande i Danmark

De 900 eksemplarer udgør over halvdelen af de i alt 1500 Hyundai Kona Electric, som er blevet solgt i Danmark i alt.

- Vi er ved at sende indkaldelserne ud lige nu. Ejerne får besked direkte, og de kan bare køre videre og bruge bilen helt som normalt, indtil de kommer ind og får lavet opdateringen, siger Annegrethe Skovby, som er pressechef hos Hyundai Danmark, til Jyllands-Posten.

Over for mediet oplyser hun, at der ikke er registreret tilfælde med brand i Hyundai Kona Electric her i Danmark, og at det faktisk gør sig gældende for alle de europæiske specificerede modeller.

