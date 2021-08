Mange forældre er med på denne ulovlige finte

Hver fjerde forælder mener, at det er okay at forsikre barnets bil i eget navn

Det er velkendt, at det kan være afsindig dyrt at forsikre egen bil, hvis man er ung og uerfaren bilist. Derfor kan det være fristende at lade bilen forsikre i forældrenes navn for at spare penge. Men det er ulovligt og kan i yderste tilfælde ende i en politianmeldelse.

Alligevel mener flere end hver fjerde forælder med hjemmeboende børn, at det er okay at forsikre barnets bil i forældrenes navn for at spare penge på bilforsikringen. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige, skriver forsikringsselskabet i en pressemeddelelse.

59 procent af de adspurgte svarer i undersøgelsen, at den ulovlige finte, som blandt forsikringsselskaber er kendt som såkaldte 'børnebiler', ikke er i orden. 27 procent svarer, at de synes, den er i orden, mens 14 procent svarer, at de ikke ved det.

- Alle forældre vil som udgangspunkt gerne hjælpe deres børn, men i det her tilfælde er det hverken en hjælp til barnet eller en selv. Prisen på forsikringen afspejler risikoen for at ende i et uheld, og hvis skaden sker, og der er snydt med oplysninger om den primære bruger af bilen, kan det både ende med en voldsomt reduceret erstatning og i værste tilfælde en politianmeldelse, siger Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige.

Unge mellem 18 og 24 år er stadig overrepræsenteret blandt dræbte og tilskadekomne i den danske trafik, og i 2020 mistede 28 i aldersgruppen livet, mens 636 kom til skade i trafikken. Selv om de kun udgør 12 procent af den samlede befolkning, udgjorde de 23 procent af de dræbte og tilskadekomne.