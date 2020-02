Markant fald: Danskerne har købt færre nye biler

I januar i år blev der solgt 18.761 nye personbiler. Det er markant færre end i januar 2019, hvor der blev solgt 21.312 biler. Det svarer til et fald på 12,4 procent.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Hos De Danske Bilimportører peger de på flere faktorer, som er udslagsgivende for det stækkede bilsalg. Bilsalget var højt i slutningen af 2019, og det mener organisationen kan have flyttet kunder.

Derudover blev der sidste år solgt mange biler i begyndelsen af året, idet der var udsigt til en afgiftsstigning i april 2019, hvorfor salget var højt i årets første måneder.

Desuden peger de på, at debatten om bilafgifter heller ikke kan afvises at have haft en negativ indflydelse på bilsalget i januar 2020. Nogle mærker har også haft en lang leveringstid, det kan også have haft en effekt, mener de.

- Salget af personbiler er faldet i forhold til januar 2019, og det skyldes dels, at januar i 2019 var meget høj, samt at nogle af ordrerne kan været flyttet til slutningen af 2019, som var rekordstor. Interessen for biler har dog været særdeles høj i januar, hvilket får os til at se med optimisme på de næste måneder, siger Gunni Mikkelsen, direktør i De Danske Bilimportører.

Optimismen skal findes i, at de ikke mener at have set effekterne af de mange biler, som er handlet i forbindelse med nytårskur og åbent hus-arrangementer i januar.

Flere elbiler

Hvor det generelle salg for personbiler er faldet i januar i år sammenlignet med samme måned året før, går det anderledes med salget af elbiler. Sidste års høje niveau er nemlig stadig intakt, og faktisk er der solgt dobbelt så mange elbiler i januar i år, sammenlignet med januar 2019. Helt konkret er der i januar 2020 solgt 530 elbiler mod 258 elbiler i januar 2019.

- Vi er meget tilfredse med interessen for nul- og lavemissions biler, og vi vil i forhold til Folketinget arbejde for at de får de rette betingelser i den kommende periode, siger Gunni Mikkelsen.

Hos De Danske Bilimportører mener de, at det er afgørende, at Folketinget snarest sikrer de langsigtede rammevilkår, således at udviklingen kan fortsætte de kommende år.

Plug-in hybridbiler har også solgt godt i årets første måned. I januar 2020 har 773 plug-in hybridbiler fået nummerplade på, hvor det kun var tilfældet for 432 plug-in hybrider i januar 2019.

- Der er kommet flere nye plug-in hybridbiler på markedet i løbet af det forgangne år, ligesom teknologien er blevet forbedret. Det er positivt at se, at det høje salgsniveau af plug-in hybridbiler, ligesom elbilerne, fortsætter ind i 2020. Det er et udtryk for, at danskerne bliver mere fortrolige med denne løsning som transportmiddel, siger Gunni Mikkelsen.