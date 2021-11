Markant flere lynladere er på vej

Antallet af lynladere på europæiske veje fra Ionity vil stige fra 1500 til 7000 over de næste år

Et stort og veludbygget netværk af ladestandere er afgørende, hvis det skal lykkes at lokke endnu flere europæiske forbrugere over i elbiler.

Nu vil ladeoperatøren Ionity investere cirka 700 millioner euro, svarende til 5,2 milliarder kroner, i omtrent 5000 nye ladepunkter på europæiske veje.

Det betyder, at Ionity, som er ejet af BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes Benz AG og Volkswagen-koncernen med Audi og Porsche, opfører anlæg til lynopladning med op til 350 kW på over 1000 lokationer.

Frem mod 2025 vil antallet af 350 kW-ladepunkter blive øget fra de nuværende cirka 1500 til cirka 7000. De vil desuden ikke længere kun blive etableret langs motorveje, men også i nærheden af storbyer og langs stærkt trafikerede landeveje. Det betyder, at antallet at lokationer også stiger markant - fra p.t. knap 400 til over 1000.

Præcis hvor de nye ladere skal etableres, oplyser Ionity endnu ikke, og derfor står det heller ikke klart, hvor mange af de nye ladere der vil blive opført herhjemnme.