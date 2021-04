Markant stigning: Nu er bilsalget på vej tilbage

Bilsalget på europæisk plan har været hårdt ramt af alverdens coronarestriktioner i de forskellige lande i den seneste periode. Nu er der dog bedring at spore, og faktisk lå salget af nye biler i de europæiske lande i marts i år 63 procent over det tilsvarende bilsalg i marts 2020.

Faktisk var salget af nye biler i marts 2021 med 1,39 millioner nyregistreringer det højeste salg på en enkelt måned siden juni 2019, skriver Automotive News Europe.

Marts-salget ligger dog stadig under det gennemsnitlige salg for marts måned set over de seneste ti år, men det skal salget ses i lyset af, at der i mange lande stadig er restriktioner, der gør det besværligt at købe ny bil.

Automotive News Europe understreger, at det fornuftige salg af nye biler er en vigtig udvikling for den europæiske bilindustri, som har lidt under restriktioner, og salget derfor har haltet i forhold til i Kina og USA.

Højt salg i Danmark

Herhjemme var der også markant mere gang i salget af nye biler i marts i år. Således lå antallet af nyindregistrerede personbiler i marts på 23.734 biler, hvilket er flere indregistrerede biler end i januar og februar tilsammen.

Bilsalget herhjemme nåede kun lige at runde 20.000 nyregistreringer, da kalenderen viste 1. marts. Med marts’ bilsalg er bundlinjen for år-til-dato næsten fordoblet, og første kvartal slutter således med et samlet salg af nye personbiler på 43.898 eksemplarer.

Det er dog en nedgang på 10,1 procent i forhold til første kvartal 2020.