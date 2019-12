Markant udmelding: Ingen skal dø i vores biler

Vi har hørt det før. En bilproducent lover, at ingen skal miste livet i en af deres biler ved et uheld. Volvo meldte for efterhånden en del år siden ud, at fra 2020 skal ingen dø i en ny Volvo.

Nu melder en anden bilfabrikant ud, at de går i lignende planer, omend de sætter deadlinen en anelse længere fremme.

Japanske Subaru offentliggør i en pressemeddelelse deres løfte om, at ingen skal dø i trafikken i en Subaru i 2030.

- For mange er 2030 langt ude i fremtiden, men fremtiden er lige om lidt, hvis man skal nå sit ambitiøse mål om til den tid at have bortelimineret trafikdrab, skriver Subaru i pressemeddelelsen.

Subarus målsætning er, at fra år 2030 skal ingen miste livet eller udsættes for alvorlige kvæstelser i eller på grund af en Subaru. Visionen gælder ikke alene fører og passagerer, men også fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter.

Vil kommunikere med andre køretøjer

Subaru vil føre planen ud i livet ved at gøre deres biler mere og mere intelligente og i høj grad gøre brug af selvkørende teknologier.

Desuden vil japanerne gennem femte generations mobiltelefoni, 5G, linke deres køretøjer til en række andre elementer i trafikken, herunder andre biler, transportinfrastruktur og eksempelvis også fodgængere og cyklister.

På den måde vil Subaru få deres biler til at 'tale' med andre trafikanter, så ulykker kan forudses og på den måde undgås.

Subaru vil denne vinter igangsætte de første forsøg på Subaru Test & Development Center i Japan.

