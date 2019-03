Mazdas nye kernemodel: Kom an, Qashqai!

Efterspørgslen efter høje biler, der tilbyder overblik uden at være for store, har sat afdelingen for modelnavne på overarbejde hos Mazda.

Den japanske bilproducent vil gerne tilbyde en bil i Europa, der lægger sig mellem de eksisterende CX-3 og CX-5-modeller. Det naturlige valg ville måske være CX-4, men det navn er desværre allerede taget af en Mazda, der sælges i Kina. Derfor sætter producenten nu sin lid til, at navnet CX-30 har samme magiske effekt som Perron 9 3/4 i Harry Potter-universet.

Mazda har præsenteret bilen på denne uges biludstilling i Genève, og ifølge Autocar er den klar til at gå i produktion. Bilen er baseret på den ligeledes nylancerede Mazda 3, og ifølge mediet beskriver producenten den som en kommende kernemodel.

Bilen har adopteret samme designlinjer som den nye Mazda 3 både ude og inde, men har dog fået tilført smalle for- og baglygter, der i højere grad sender tankerne mod CX-5. Brede stødlister i plastik afslører slægtsskabet med CX-3.

Ultimativ jinba-ittai

Den nye Mazda bliver 4,4 meter lang, hvilket er stort set identisk med Skoda Karoq og Nissan Qashqai. Begge er dog mellem fem og seks centimeter højere end den nye japaner.

Formår CX-30 at tale til de samme kunder som Qashqai, kan den potentielt blive et hit herhjemme. Qashqai indtog sidste år andenpladsen på listen over mest populære personbiler med 7741 solgte eksemplarer.

Ifølge Automotive News skal Mazda CX-30 hente kunder hos konkurrenterne ved at udmærke sig på design og køregenskaber. Høje biler har som udgangspunkt fysikkens love imod sig, men det stopper ikke Mazdas ambitioner:

- Ultimativ jinba-ittai - følelsen af at bilen er en forlængelse af førerens krop og kan kontrolleres præcist uden bevidst handling - det er Mazdas mål, skriver producenten i en pressemeddelelse.

Bilen vil kunne fås med firehjulstræk og tre forskellige motorer, to benzinvarianter og en enkelt diesel. Begge benzinmotorer vil have mild hybridteknologi, der ifølge producenten skal øge bilens evner under acceleration og komme brændstoføkonomien til gode.

Mazda har dog endnu ikke sat konkrete tal på forbruget. Det samme gør sig gældende for prisen, ligesom den præcise lanceringsdato i Danmark heller ikke er offentliggjort endnu.

