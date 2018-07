Medie: Tesla planlægger at bygge gigafabrik i Europa

Den amerikanske elbilproducent drøfter angiveligt mulighederne for at bygge en europæisk gigafabrik med myndighederne i Tyskland og Holland

Det er snart længe siden, Elon Musk landsatte de første Tesla Model S elbiler på det europæiske kontinent og vendte op og ned på, hvad en bil i luksusklassen skal kunne. Takket være praktisk anvendelighed og økonomiske incitamenter er antallet af dem steget kraftigt lige siden, men det synes ikke at være nok for den fremadstormende producent.

Unavngivne kilder tæt på processen beskrev mandag i Wall Street Journal, hvordan Tesla nu er begyndt at drøfte mulighederne for at bygge en såkaldt gigafabrik med myndighederne i både Holland og Tyskland. Det skriver Reuters.

Gigafabrikken skal ifølge avisen bygge både batterier og biler under samme tag, og den kommer dermed til at adskille sig fra producentens første gigafabrik i Nevada, USA, der udelukkende producerer batterier.

Indledende fase

Som navnet indikerer er størrelsen afgørende for Tesla, da stordriftsfordele kan gøre den bekostelige batteriproduktion billigere. Den første gigafabrik dækker i øjeblikket 17,6 hektar af Nevadas ørken og forventes først at være helt færdigbygget i 2020.

Der er endnu ingen meldinger om, hvor stor den europæiske fabrik skal være, og drøftelserne med Tyskland og Holland er da også i sin indledende fase, lyder det.

Hverken Holland eller Tyskland ville dog være et opsigtsvækkende valg for Tesla. Producentens europæiske hovedkontor ligger i Amsterdam, mens Tesla ejer teknologivirksomheden Tesla Grohmann Automation i tyske Prüm tæt på grænsen til Belgien.

Sidstnævnte placering har Elon Musk tidligere selv nævnt som et oplagt sted at lægge fabrikken.

Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries — Elon Musk (@elonmusk) 19. juni 2018

Se også: Danske bilister har fået flere vandhuller på motorvejene

Tesla vil bygge i Kina

Tesla har afvist at kommentere på Wall Street Journals historie om de europæiske drøftelser. Til gengæld meldte producenten tidligere på måneden officielt ud, at man vil bygge en gigafabrik i Kina.

Arbejdet med at opføre fabrikken vil gå i gang i nær fremtid, og den bliver dermed Teslas første gigafabrik uden for USA. Producentens mål er på sigt at bygge en halv million elbiler på fabrikken om året.

Til trods for de vilde ekspansionsplaner har Tesla det svært i øjeblikket. Producenten har længe kæmpet med at få produktionstallet op for sin mindste elbil, Model 3, og selv om man nu har nået målet om 5000 biler om ugen, har det ifølge Finans.dk fået pengene til at fosse ud af selskabet:

18 milliarder kroner er tabt det seneste halvandet år, gælden rundede tidligere på året 70 milliarder, og den seneste måned er aktiekursen faldet med lidt over 15 procent.

Se også: Dækgigant vil lave miljørigtige dæk af træ