Medier: Bilgiganter vil bygge elbiler sammen

Med hver sit bud på, hvad en luksuriøs, tysk kvalitetsbil skal kunne, har BMW og Mercedes-producenten Daimler traditionelt været tætte konkurrenter.

For et par måneder siden begyndte de to producenter dog at se en del mere til hinanden, da de slog deres delebilsordninger, DriveNow og Car2Go, sammen. Og nu tyder noget på, at de er blevet glade for at følges ad.

De tyske medier Süddeutsche Zeitung og Auto Bild citerer anonyme kilder for at sige, at producenterne i et stykke tid har forhandlet om at udvide samarbejdet til også at involvere fælles udvikling af platforme til elbiler. Hverken Daimler eller BMW har dog ønsket at kommentere informationerne.

Det skriver Reuters.

Fælles om kompakte biler

Ifølge begge medier kan de to bilproducenter angiveligt spare op mod 52,2 mia. kroner hver på et samarbejde.

Auto Bild skriver ifølge Reuters, at samarbejdet som udgangspunkt drejer sig om at dele udgifterne til udvikling af kompakte og mellemstore biler, der 'først og fremmest skal være elektriske'.

- Vi kan ikke andet end at spare, spare og spare. Samtidig skal der investeres på alle områder. I stedet for at forsøge at forsøge at genopfinde hjulet ved at gå enegang, kræver det konsolidering - ellers vil vores kerneforretning glide væk, siger en anonym manager hos Mercedes-Benz til Süddeutsche Zeitung.

Selv om forhandlingerne angiveligt har fundet sted i et stykke tid, kan det dog stadig ende med, at de to producenter går hvert til sit med uforrettet sag.

Uanset hvad har BMW og Daimler dog nærmet sig hinanden i højere grad end tidligere. På dette års biludstilling i Genève gik Daimler ifølge Süddeutsche Zeitung så langt som til at sige:

- Vores mangeårige nabo er nu blevet vores partner.

Selvkørende samarbejde

Foruden samarbejdet om en fælles delebilsordning, der er døbt ShareNow, er de to bilproducenter allerede blevet enige om at bytte luger, når det kommer til selvkørende teknologi.

Ifølge Reuters tilkendegav BMW’s finansielle chef tilbage i november, at han var åben for yderligere samarbejde med Daimler. På det tidspunkt havde han dog angiveligt svært ved at se de to producenter arbejde sammen om at bygge platforme.

Nu er tonen imidlertid blevet en lidt anden hos BMW.

- Ud fra et matematisk perspektiv er der ikke noget alternativ til samarbejde. Beslutningen er utrolig politisk, for begge sider er meget bange for at miste ansigt, siger en manager hos BMW, som ikke ønsker at få sit navn frem, til Süddeutsche Zeitung.

