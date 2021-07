Meget nemmere adgang for elbilejere

Er man ejer af en bil, som kan lades op, er der nu særdeles gode nyheder. En række operatører af offentlige ladestandere, der dækker 96 procent af lademarkedet, har nemlig nu åbnet deres ladenetværk for hinanden takket være en ny roamingaftale.

Dermed får ejerne markant lettere ved at lade den elektrificerede bil i det offentlige rum, uanset hvilken operatør man er kunde hos.

Det skriver Dansk Energi i en pressemeddelelse.

Den nye aftale vækker glæde hos FDM.

- Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning, at adgangen til de offentlige ladestandere nu bliver nem, og at de dermed kan udnyttes af flere forbrugere. Det er ingen hemmelighed, at forbrugerne synes, at det kan være besværligt at udnytte ladestandere uanset kundeforhold. Vi håber da også, at nye ladeoperatører i Danmark vil tilslutte sig aftalen, siger Ilyas Dogru, som er forbrugerøkonom i FDM, i pressemeddelelsen.

Det betyder aftalen

Konkret betyder aftalen, at en elbilist med eksempelvis en Spirii-app kan åbne for en vilkårlig offentlig ladestander fra f.eks. E.ON, starte og stoppe opladningen samt betale gennem Spirii-appen. På samme måde kan man bruge en ladebrik fra E.ON på f.eks. Clevers ladestandere.

Det nye er altså, at operatørerne af offentlige ladestandere nu giver mulighed for, at andre operatører kan integrere deres ladenetværk direkte ind i deres egen app, så man som kunde kun behøver én app eller ladebrik til at sætte gang eller stoppe opladningen af bilen.

Dansk Energi understreger, at man som kunde altid bør orientere sig om roamingpriser på operatørens hjemmeside.

Bag aftalen står AURA Energi, Clever, DTU, E.ON, EVBox, Flexcharge, Ionity, Lidl Danmark, Power Fuel, Sargo, Spirii og ZAPP mobility.