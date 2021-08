Mekaniker ræsede i lynhurtig sportsvogn: Dette vidste han ikke

Da en Corvette-ejer indleverede sin bil til en amerikansk Chevrolet-forhandler, fordi der var opstået en mindre fejl på bilen, havde han formentlig ikke forventet, at sagen skulle udvikle sig i en noget dramatisk retning.

Efter ejeren fik bilen tilbage, besluttede han sig for at gennemse videoen, som bilens eget kamera automatisk optager, når man sætter i gang. Og her fik ejeren sig et chok.

Det skriver The Drive.

Videoen, som du kan se herunder, er optaget af bilens eget kamera. Den viser, hvordan mekanikeren udnyttede muligheden for at give den gas i den potente sportsvogn til at køre om kap med en muskelbil på en amerikansk motorvej.

Du kan se episoden fra 9:256 til 10:28.

På et tidspunkt er mekanikeren helt oppe at køre 148 miles i timen, svarende til 238 km/t.

Ejeren gjorde faktisk ikke meget ved sagen efterfølgende. Han lagde videoen fra den vilde kørsel online, og så var det egentlig det. Men pludselig gik videoen viralt, og så tog sagen en drejning.

Pludselig fik Corvette-ejeren en henvendelse fra Chevrolet-forhandleren, som for at rette op på tingene, tilbød ham at bytte hans årgang 2021 Corvette ud med en Corvette fra modelår 2022, uden at det skulle koste ejeren en dollar.

- Efter jeg så videoen, følte jeg, at det var det rigtige at gøre, siger Inder Dosanjh, som er indehaver af Chevrolet-forhandleren, til The Drive.

- Det handler ikke om penge, siger indehaveren.

- Det handler om at løse problemet på ordentlig vis.

Historien melder ikke noget om, hvilke konsekvenser det fik for mekanikeren.