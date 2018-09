Meldte sin bil stjålet: Men noget stemte ikke i forklaringen

En forsikringskunde troede, han var snedig, da han meldte sin bil stjålet.

Hans forklaring lød, at han havde været en tur i biografen med sin kæreste, og bilen var væk, da filmen var færdig.

- Han afleverede sine bilnøgler og registreringsattest til os, men dog først 18 dage efter tyveriet, fortæller Brian Egested, direktør for inspektionsafdelingen i Alm. Brand.

Alarmklokkerne ringede yderligere hos forsikringsselskabet, da kunden blot en måned forinden havde tegnet forsikring på bilen.

- Ved undersøgelse af bilnøglerne kunne det konstateres, at de havde været brugt i bilen efter det påståede tyveri, fortæller Brian Egested.

- Kunden ændrede også forklaring med hensyn til biografturen, hvor han indledningsvis havde sagt, at han havde reserveret billetter til filmen. Men da han ikke kunne finde hverken billetter, reservation eller betaling, oplyste han efterfølgende, at de ikke havde bestilt billetter, og de havde betalt kontant. Og han kunne ikke give nogen forklaring på, at nøglerne havde været anvendt efter tyveriet, siger Brian Egested.

Herefter havde Alm. Brand meget svært ved at have tillid til kundens forklaring.

Sagen er endt med, at kunden ikke har fået erstatning og i stedet er blevet politianmeldt, hvor sagen lige nu afventer behandling.

Thomas fik stjålet sin dyre Mercedes: Men forsikringsselskabet vil ikke betale erstatning

Forsikringssvindler gravede bil ned

Et tidligere eksempel viser, hvilke ekstremer forsikringssvindlere tyr til, når de forsøger at lokke penge ud af forsikringsselskaberne.

I en anden sag anmeldte en kunde sin bil - en stor suv - stjålet. Men et anonymt tip blev afgørende.

Det anonyme tip afslørede nemlig, at anmelderens bil i virkeligheden slet ikke var stjålet, men i stedet var begravet under en lade.

- Siden bilen blev gravet op 22. februar, har vi endnu ikke fået en endelig afgørelse på vores politianmeldelse mod vores forsikringstager, så der er endnu ikke faldet dom, siger Brian Egested.

Tyve kan stjæle din bil på et minut: Sådan beskytter du dig

Totalskadet bil stod stille

I et tredje eksempel på forsikringssvindel, som Alm. Brand kender til, meldte en kunde, at hans Audi var blevet påkørt i et færdselsuheld, og den deraf var totalskadet.

Efterforskningen af sagen afslørede dog, at der var tale om et fingeret færdselsuheld, for bilen var blevet ramt med høj fart, mens den holdt stille.

Bilen kom efterfølgende på værksted, hvor kunden mente, at der var påført en skade i forbindelse med reparationen, hvorfor vedkommende ville have hele bilen omlakeret. Det blev afvist.

Natten efter blev bilen ridset og overmalet med graffiti på værkstedets parkeringsplads.

Videoovervågningen afslørede, at ejeren selv stod for hærværket, og derfor blev vedkommende politianmeldt.

Se også: Lad ikke julegaverne ligge fremme i bilen: Din forsikring dækker ikke alt

Svindel for halv milliard

Ifølge Forsikring og Pensions seneste tal fra 2016 svindles der årligt for 530 millioner kroner.

Forsikringsbranchen har derfor udvist interesse for at tvangsregistrere alle skadesanmeldelser i et nationalt register, så man kan samkøre og krydstjekke anmeldelserne for fusk og svindel. Det skriver Finans.

- Når en kunde anmelder en skade, kan selskabet hurtigt se, hvad vedkommende har anmeldt af skader f.eks. de seneste fem år i både det nuværende og tidligere selskaber. Har en kunde fået stjålet tre biler på to år i tre forskellige selskaber, vil anmeldelsen typisk rejse et rødt flag, og så kan selskabet kigge nærmere på sagen, siger Hans Reymann-Carlsen, underdirektør i Forsikring & Pension til Finans.

Både Norge og Sverige har indført et skadesregister i kampen mod forsikringssvindel.