Mercedes beordret til at tilbagekalde 60.000 dieselbiler

60.000 eksemplarer af SUV-modellen Mercedes-Benz GLK skal på et gratis værkstedsbesøg, hvis det står til den tyske transportmyndighed, Kraftfahrt-Bundesamt (KDA).

Myndigheden hævder at have fundet snydesoftware i dieselmotoren på GLK 220 CDI-modeller, der er produceret mellem 2012 og 2015. Det har nu fået KDA til at beordre Daimler, der står bag Mercedes-Benz, til at tilbagekalde de mange biler.

Daimler har overfor Bild Am Sonntag bekræftet ordren, men afviser samtidig, at der skulle være tale om snydesoftware. Bilgiganten har derfor har tænkt sig at gå i retten med KDA's afgørelse.

Det skriver flere tyske medier, heriblandt Frankfurter Allgemeine.

Holder NOx-niveauet lavt

Den tyske transportmyndighed har ifølge mediet haft mistanke til SUV-modellens dieselmotor siden april. Og nu vil man gerne udvide undersøgelserne, da man frygter, at samme software er installeret i andre modeller.

Mere end 700.000 biler kan være involverede, skriver Frankfurter Allgemeine.

Ifølge mediet står softwaren, der nu er i søgelyset, for at styre temperaturen på motorens kølemiddel. Under testforhold giver softwaren besked om at køle motoren mere end almindeligt, hvilket holder olietemperaturen nede. En manøvre, som angiveligt holder mængden af udledte NO x -partikler under grænseværdien på 180 milligram pr. kilometer.

Bilen bruger dog ikke den miljøvenlige funktion under almindelig kørsel, hvilket ifølge KDA får motoren til at overstige grænseværdien.

Det er ikke første gang, den tyske transportmyndighed har Daimler under lup. Sidste år krævede den 774.000 biler tilbagekaldt på grund af mistænkelig software. Dengang var det modellerne Vito, GLC og C-Klasse, der var involverede.

